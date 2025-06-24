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前白宮國安顧問解析川普「認知失調」的世界觀與盟邦因應之道

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普第一任的白宮國家安全顧問麥馬斯特撰文分析川普的世界觀。美聯社
川普第一任的白宮國家安全顧問麥馬斯特撰文分析川普的世界觀。美聯社

自2017至18年擔任川普白宮國家安全顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）於《經濟學人》撰文，剖析川普外交政策的矛盾，以及如何善用這些矛盾鞏固美歐同盟、抗衡全球專制勢力。文章指出，川普的施政目標雖具一致性，例如維護邊境安全、重振製造業與確保能源供應等，但他對美國全球角色的看法卻反覆無常，令盟邦不安。川普一方面主張「以實力換和平」，另一方面卻傾向撤出海外事務、削減對外安全承諾，尤其是在歐洲。

文章強調，這種矛盾在近期的G7與北約峰會中尤其明顯。川普時而主張對俄加重制裁，時而呼籲重新接納俄羅斯重返G7。這不僅令歐洲盟國錯愕，也造成政策協調困難。麥馬斯特認為，這種反覆實為一種「認知失調」(cognitive dissonance)，影響的不僅是川普個人，也波及其幕僚與歐洲領袖。

麥馬斯特警告，歐洲目前最擔憂的是美國對烏克蘭軍援在夏季後斷炊，而這正是普亭期待的局面。他分析普亭對川普的策略，是一貫的誘騙手法：用諂媚、共鳴、虛假承諾與貿易誘因博取信任，並挑撥美國盟友的正當性。這種策略已成功誤導多位西方領袖，如美國前總統歐巴馬與德國前總理梅克爾，但他們最終都被普亭的謊言與侵略行為打醒。川普6月與普亭通話時，對他「願為以伊衝突調停」的提議冷淡回應，顯示普亭的手法似乎被識破。

此外，麥馬斯特反駁「戰略優先論」者主張應將焦點放在中國、撤出其他地區的想法。他指出，中、俄、伊三方早已結成事實上的「侵略軸心」，例如俄伊互供武器、伊幫俄製造無人機，中國則以能源貿易與制裁規避支撐其兩方。因此，中東、歐洲與印太衝突實為一體，不可割裂對待。

麥馬斯特總結指出，川普在公開場合或許好大喜功，但私下善於傾聽、有轉圜空間。當前正是歐洲與美國鞏固跨大西洋聯盟、重新定義彼此為對抗專制侵略之夥伴，而非分擔負擔者的良機。

美國 歐巴馬 普亭 川普 外交政策

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