快訊

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

繁星錄取台大醫…高中生科展作品爆抄襲遭撤獎 中市教育局說話了

國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

今年首波熱浪襲美 紐約大都會區恐飆40度高溫

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

一股可能危及性命的熱浪今天席捲美國最東側的那1/3地區，影響近1.6億人，紐約大都會地區氣溫預計將攀升至攝氏40度。

法新社報導，美國今年首波熱浪於週末期間來襲，並在今明兩天達到高峰，華盛頓、巴爾的摩、費城及紐約市酷熱難耐。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）警告說，「這種極端高溫不僅會讓紐約人感到不適和令人窒息」，並補充表示在這座人口800萬的城市，每年都會有500人因高溫喪命。

隨著灼熱高溫籠罩全市，當局呼籲年長者、健康狀況不佳者以及沒有空調的民眾多補充水分，並到圖書館和休閒設施等指定的避暑中心尋求幫助。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，美國東北部地區多處創下高溫紀錄，包括有「曼哈頓之肺」美譽的中央公園（Central Park），曼哈頓今天氣溫高達攝氏約35.6度，打破1888年來的紀錄。

美國國家氣象局說，在美國最東側的1/3地區，大多數地方都發布了極端高溫預警和高溫警報，至少29個州有近1.6億人受到影響。

氣象學家形容這種加劇的氣候型態是一種熱穹現象，即高壓系統會困住空氣，導致氣溫持續攀升。

在華盛頓，今天的體感溫度預計將飆升至攝氏約43.3度，市府呼籲民眾前往降溫中心避暑。

科學家表示，極端熱浪是全球暖化的明顯跡象，未來預計將更加頻繁、持久且猛烈。

在人為造成的氣候變遷推波助瀾下，2024年已成全球有紀錄以來最熱的1年，而2025年預計將名列前3。

高溫 美國 紐約

延伸閱讀

下周又有颱風生成？天氣風險：可能往台灣方向移動 影響待觀察

三星預告7月9日發表會 新一代AI摺疊機亮相

台北局部地區雷陣雨 明後天白天仍有35度以上高溫

聯合國：兒童衝突地區受暴創新高

相關新聞

前白宮國安顧問解析川普「認知失調」的世界觀與盟邦因應之道

自2017至18年擔任川普白宮國家安全顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）於《經濟學人》撰文，剖析川普外交政策的...

保障憲法賦予的權利！聯邦法官駁回川普阻止哈佛招收國際學生的處分

美國一名聯邦法官23日駁回川普政府阻止國際學生進入美國就讀哈佛大學或參加交換計畫。聯邦地方法官布羅斯（Allison B...

女教師向多名學生傳裸體片再性侵 被捕稱「減肥累事」

美國發生女教師性騷擾學生事件！

認定對用戶具高風險 美眾院禁所有裝備用WhatsApp

根據今天發給美國聯邦眾議院全體人員的備忘錄，已禁止在眾院所有裝備中使用臉書（Facebook）母公司Meta Platf...

爸爸買奶粉也被抓 ICE趁交通攔停逮無證移民

移民暨海關執法局(ICE)現已與全國地方警力擴大合作，趁交通攔停時逮捕無證移民，而且與過去不同的是：很多被拘留的人都沒有...

ICE探員不放過醫院 醫護擔心移民不敢看病

川普政府的掃蕩無證移民行動逐漸擴大到原本受到保護的場所，引發醫護人員對於移民和海關執法局(ICE)幹員進入醫院或在醫院附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。