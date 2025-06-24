保障憲法賦予的權利！聯邦法官駁回川普阻止哈佛招收國際學生的處分

美國一名聯邦法官23日駁回川普政府阻止國際學生進入美國就讀哈佛大學或參加交換計畫。聯邦地方法官布羅斯（Allison Burroughs）發布的禁制令，暫時阻止了川普援引國家安全理由簽署的行政命令。該命令意在阻止外國學生到哈佛或參加相關交換計畫，為期六個月 。

川普政策若付諸實施，可能導致當前持簽證的約6,800名國際學生簽證被撤銷，這些學生約占哈佛總學生數的27%。川普政府先前已針對哈佛採取一系列打壓措施，包括凍結資金、威脅撤銷哈佛的免稅資格、調查，並警告要終止其學生及交流訪問者計畫（SEVP）認證 。

哈佛大學提起訴訟，要求解凍約25億美元資金並保障招收國際學生的權利，主張政府的行動違反憲法第一增修條文中，學校所享有的治理與學術自由權利 。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）也曾試圖撤銷哈佛的SEVP認證，指稱該校存在未經證實的反猶主義問題及與中國共產黨有所聯繫，也被布羅斯駁回 。

布羅斯指出：「從根本上說，這起案件關乎必須受到保障的核心憲法權利：思想自由、表達自由與言論自由。這三者不僅是健全民主制度的支柱，更是防止專制擴張的重要防線。」

她說：「在這裡，似乎僅因其中某些觀點與本屆政府立場不一致，便試圖控制一所備受尊敬的學術機構，並壓制多元觀點。這種錯誤的行動威脅了上述憲法權利。」

「更糟的是，政府部分地將這些行動加諸於國際學生身上，不顧他們可能承受的後果，甚至最終可能波及我們自己的國民。」

川普政府的這一系列措施，顯然是針對哈佛的更大行動計畫一部分，目標是在強力壓制加薩戰爭引發的全美校園抗議浪潮。哈佛目前仍持續藉法律手段反擊，並暫時獲得有利判決 。