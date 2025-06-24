女教師向多名學生傳裸體片再性侵 被捕稱「減肥累事」

美國發生女教師性騷擾學生事件！印第安納州31歲女教師福廷伯里（Brittany Fortinberry）涉嫌透過社交媒體向學生傳送性暗示訊息、性玩具照片及裸露影片。警方拘捕福廷伯里並搜出涉案性玩具，其後再有學生家長報案，指15名15歲男學生曾被疑犯性侵，前後至少5名學生受害，卻被她以提供毒品及威脅輕生來要求保密。

福廷伯里被控包括性騷擾在內的3罪，不准保釋，最令人震驚的是她被捕時，竟向警方辯稱是減肥惹禍，「若未減去150磅體重，這一切不會發生」。今年3月，她再被追加兒童猥褻及性侵在內共29項控罪。

向學生傳性玩具照片、裸露影片

美媒報導，育有4子的福廷伯里曾於印第安納波利斯（Indianapolis）一所社區學校任教數學科。2024年8月，她被指透過社交媒體向2名學生傳送性玩具照片及在家跳鋼管舞的裸露影片，透露曾任脫衣舞孃、擁有個人網站，聲稱曾在夢中和學生性交。警方拘捕福廷伯里，調查後於其家中查獲相關證物，證實學生描述。

向學生提供毒品並威脅輕生

同年12月10日，另1名學生的祖母報案，指15歲的孫子曾遭福廷伯里性侵。該受害學生表示，福廷伯里透過社交平台傳送裸照，又曾性侵他，並帶他旅行，期間提供毒品並以輕生威脅要求保密。他提交1張2023年10月在福廷伯里家中沐浴的照片，證實曾發生性行為。該受害人透露，至少有5名同學受害，稱公開經歷是為避免更多學生受害。

辯稱減肥累事 被加控性侵等29罪

當地傳媒指，福廷伯里一度向警方供稱非常後悔減重150磅，認為是犯案的原因，「若未減去150磅體重，這一切不會發生」。她被捕後不准保釋，面臨3項指控，包括性騷擾未成年人士、向未成年人士展示淫穢物品及教唆未成年人士犯罪。今年3月，檢方再追加29項控罪，包括兒童猥褻及性侵，涉案學生增至5人以上。而福廷伯里曾任職的學校接獲舉報後，即上將她停職並配合警方調查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀：

囚犯1天3次性侵獄友強迫口交 稱「不配合無法休息」 他崩潰求救

恐怖！外賣員男扮女送餐 拖女屋主入浴室性侵 目擊1東西被嚇走

文章授權轉載自《香港01》