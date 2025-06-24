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認定對用戶具高風險 美眾院禁所有裝備用WhatsApp

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
國會眾院下令禁止所有國會工作人員使用WhatsApp。(美聯社)
國會眾院下令禁止所有國會工作人員使用WhatsApp。(美聯社)

根據今天發給美國聯邦眾議院全體人員的備忘錄，已禁止在眾院所有裝備中使用臉書（Facebook）母公司Meta Platforms的通訊應用程式WhatsApp。

路透社報導，這項通知表示：「網路安全辦公室（Office of Cybersecurity）認定WhatsApp對用戶來說具高風險，原因是在保護用戶資料方面缺乏透明度、缺乏儲存資料加密，以及使用過程中存在潛在安全風險。」

這項出自行政總監的備忘錄建議使用其他通訊應用程式，像是微軟（Microsoft Corp）的Teams、亞馬遜（Amazon.com）的Wickr或Signal，以及蘋果（Apple）的iMessage和FaceTime。

Meta發言人說，公司「以最強烈措辭」反對此舉，稱此平台提供較其他獲准應用程式更高等級的安全保護。

今年1月，一名WhatsApp員工表示，以色列間諜軟體公司Paragon Solutions已將記者和公民社會人士等諸多用戶列為目標。

美國眾院過去也曾禁止在員工裝備中使用其他應用程式，包括2022年以安全問題為由禁用短影音應用程式TikTok。

風險 美國眾院 應用程式

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