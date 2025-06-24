美眾院通過不歧視台灣法 要求助台加入IMF

美國聯邦眾議院23日無異議通過跨黨派支持的「2025年不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act of 2025），要求美國財政部支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）；共和黨眾議員金映玉（Young Kim）表示，台灣若能加入IMF，將強化台灣金融韌性，同時嚇阻中國的經濟脅迫。

長期挺台的美國眾議員金映玉今年2月提出「2025年不歧視台灣法案」，法案內容要求IMF的美國理事支持台灣加入IMF、支持台灣參與IMF對台灣經濟和金融政策的監督、支持台灣人員獲得IMF的工作機會，同時讓台灣取得IMF的技術協助和訓練。

眾議院23日處理該法案，金映玉發言時表示，這個法案的目的非常簡單，就是要求財政部支持台灣加入IMF；金映玉表示，中國持續阻礙台灣參加國際組織，包括IMF在內，指中國之所以這樣做，是因為他們明白金融安全和軍事安全同等重要。

金映玉指出，國防專家已經點出，中國可能透過提高關稅、股票做空和冷凍銀行轉帳等手段來剝削台灣的金融系統；金映玉認為，台灣若能加入IMF，將得以取得資源來強化金融韌性和嚇阻中國的經濟脅迫。

金映玉表示，支持台灣參加無須獨立國家身份作為條件的國際組織，一直是美國的立場，並認為，讓台灣加入IMF，打開台灣加入世界銀行等國際金融機構的機會。

民主黨眾議員謝曼（Brad Sherman）表示，台灣是全球經濟良好的貢獻者，不應該缺席IMF等國際組織；謝曼也呼籲共和黨議員，不只要敦促美國總統川普通過這項法案，同時也要敦促川普支持台灣人民，以及IMF所扮演的角色。

謝曼指出，川普今年2月簽署行政命令，針對美國是否退出包括IMF在內等多個國際組織做檢討，預計在8月做出決定；謝曼呼籲川普，不該讓美國退出IMF，此舉不但會傷害到美國協助台灣加入IMF的能力，也會傷害到世界經濟。

眾院23日無異議通過「2025年不歧視台灣法案」，接下來法案將送進聯邦參議院。