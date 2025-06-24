伊朗報復攻擊美軍基地 CNN：川普不排除升級軍事參與

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為23日卡達烏代德空軍基地附近的夜空。路透
圖為23日卡達烏代德空軍基地附近的夜空。路透

美軍日前奇襲轟炸伊朗3處核子設施，傳伊朗23日針對美軍位於中東基地發動攻擊，美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，有白宮資深官員表示，美國總統川普不排除在必要的時候升級美國軍事參與。

美軍日前奇襲轟炸伊朗核子設施之後，傳出美軍位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），以及位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Ain al‑Asad Air Base）遭到伊朗報復攻擊；據了解，川普美東時間23日下午與國安團隊開會。

CNN報導指出，川普政府預期伊朗會做出反擊，有白宮官員表示，這與伊朗在2020年的反應雷同；美軍於2020年空襲擊殺伊朗將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。

白宮官員指出，初步研判，伊朗的飛彈攻擊並未擊中目標，並稱川普不排除在必要的時候升級美國軍事參與。

據報導指出，卡達國防部23日發表聲明指出，確認卡達防空系統當天成功攔截針對烏代德空軍基地的飛彈襲擊，襲擊未造成人員傷亡。

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