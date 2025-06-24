其他國家準備提供伊朗核彈？川普：別隨意把核子掛嘴上

美國總統川普23日表示，美軍對伊朗的轟炸行動，完全摧毀3處伊朗核子設施，並指控俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）聲稱要提供核彈頭給伊朗；川普認為，不該輕易使用「核子」（N word）這個字，並表示，這正是為什麼俄國總統普亭才是現在當家做主的人（the boss）。

美軍日前奇襲轟炸伊朗核子設施之後，傳出美軍位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），以及位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Ain al‑Asad Air Base）遭到伊朗報復攻擊；據了解，川普美東時間23日下午與國安團隊開會。

不過，川普第一時間未回應相關消息，卻在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美軍的轟炸行動已將3處伊朗的核子設施完全摧毀，指任何不同說法的媒體都是在報導假新聞。

川普23日稍早也發文表示，麥維德夫隨意把「核子」兩字掛在嘴上，並指控麥維德夫聲稱他和其他國家會提供核彈頭給伊朗。

川普質疑說，麥維德夫真的這樣說嗎，還是想像出來的？川普說，如果麥維德夫真的這樣說，必須要讓川普知道，指「核子」這個字眼不該被隨意對待，這也是為什麼普亭才是俄國現在當家做主的人。

麥維德夫近日在X平台上表示，很多國家已經準備好要直接提供伊朗核彈頭。

不過，麥維德夫23日又發文表示，他反對美國轟炸伊朗，認為美國的軍事行動沒有達到其目標；麥維德夫並指出，俄國無意提供伊朗核武，因為不像美國，俄國是「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty）的一份子。