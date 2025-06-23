美國攻伊朗恐令荷莫茲海峽遭封鎖 川普急喊話盼油價維持低位

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國日前空襲伊朗，傳出伊朗可能藉由封鎖荷莫茲海峽作為報復手段之一。路透
美國日前空襲伊朗，傳出伊朗可能藉由封鎖荷莫茲海峽作為報復手段之一。路透

美國21日派轟炸機及潛艦襲擊伊朗核設施，德黑蘭對美國參戰以色列與伊朗的戰爭揚言做出回應，全球油市應聲出現波動。美國總統川普23日在自創社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，呼籲市場將油價維持低位。

川普在前述發文中寫道，「大夥，控制油價，把油價維持在低位。我正盯著喔！各位正落入敵人（伊朗）的圈套，別中計了！」

不過川普在該發文中並未點名他是在敦促「誰」或哪個單位甚至國家別正中「敵人」下懷。

接著川普則在另1篇真實社群發文中，指示美國能源部「鑽吧寶貝鑽吧！我的意思是現在（就開始開採石油）！」

荷莫茲海峽位於阿曼與伊朗間，連結北部的波斯灣（Persian Gulf）、南部的阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea）。全球石油消費總量約20％經過荷莫茲海峽，海運資料數據分析公司Vortexa資料顯示，自2022年初至今年5月，每天約1780萬至2080萬桶原油、凝析油和燃料經過荷莫茲海峽。

美國 川普 伊朗

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