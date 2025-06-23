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川普誇核設施「灰飛煙滅」！伊朗恐報復美國人 美急發全球安全警報

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日發表全國演說，說明美軍打擊伊朗核設施行動。美聯社
美國總統川普21日發表全國演說，說明美軍打擊伊朗核設施行動。美聯社

美軍21日空襲伊朗3處核設施，美國國務院22日發布全球安全警報，示警伊朗或其代理勢力可能發動報復攻擊，呼籲海外美國人提高警覺。美國總統川普同日發文，強調伊朗核設施遭到嚴重毀損，誇口用「灰飛煙滅」（obliteration）來形容也不為過。

彭博資訊報導，美國國務院22日發布「全球警報」通告，提醒美國海內外公民，近期局勢發展可能導致旅遊中斷與抗議活動。

聲明指出：「以色列與伊朗之間的衝突已導致中東地區旅行受阻，部分空域間歇性關閉。目前存在針對美國公民及其海外利益的示威風險。國務院建議全球美國公民提高警覺。」建議美國人查閱旅遊網站上各國的最新安全警示。

衛報則報導，川普在社群發文寫道：「衛星影像清楚顯示，所有伊朗核設施遭到巨大破壞。『灰飛煙滅』是精準的形容詞！」他描述，伊朗核設施「深鑿在岩層內，連建築頂層都在地表之下，徹底隔絕於火焰之外」，凸顯其高度防禦力。川普稱讚，儘管如此，美軍仍「造成地底深處嚴重毀損，命中紅心！！！」

然而，參謀聯席會議主席凱恩（Dan Caine）坦言，目前尚未掌握地下破壞全貌，也不確定伊朗是否仍保有部分核能力。

美國公民 川普 伊朗

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