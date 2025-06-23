聽新聞
0:00 / 0:00
川普誇核設施「灰飛煙滅」！伊朗恐報復美國人 美急發全球安全警報
美軍21日空襲伊朗3處核設施，美國國務院22日發布全球安全警報，示警伊朗或其代理勢力可能發動報復攻擊，呼籲海外美國人提高警覺。美國總統川普同日發文，強調伊朗核設施遭到嚴重毀損，誇口用「灰飛煙滅」（obliteration）來形容也不為過。
彭博資訊報導，美國國務院22日發布「全球警報」通告，提醒美國海內外公民，近期局勢發展可能導致旅遊中斷與抗議活動。
聲明指出：「以色列與伊朗之間的衝突已導致中東地區旅行受阻，部分空域間歇性關閉。目前存在針對美國公民及其海外利益的示威風險。國務院建議全球美國公民提高警覺。」建議美國人查閱旅遊網站上各國的最新安全警示。
衛報則報導，川普在社群發文寫道：「衛星影像清楚顯示，所有伊朗核設施遭到巨大破壞。『灰飛煙滅』是精準的形容詞！」他描述，伊朗核設施「深鑿在岩層內，連建築頂層都在地表之下，徹底隔絕於火焰之外」，凸顯其高度防禦力。川普稱讚，儘管如此，美軍仍「造成地底深處嚴重毀損，命中紅心！！！」
然而，參謀聯席會議主席凱恩（Dan Caine）坦言，目前尚未掌握地下破壞全貌，也不確定伊朗是否仍保有部分核能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言