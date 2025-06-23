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「2周內決定」是川普刻意放出的煙霧彈 CNN曝欺敵內幕

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「2周內決定」是川普刻意放出的煙霧彈！CNN曝欺敵內幕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日發表全國演說，說明美軍襲擊伊朗核設施行動。法新社
美國總統川普21日發表全國演說，說明美軍襲擊伊朗核設施行動。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）引述多名知情人士報導，美國總統川普在下令空襲伊朗前，已經傾向動用美軍突襲，但是為掩護行動部署，選在準備和「疑美介入派」班農用餐之際，下令幕僚放出「兩周內決定」的煙霧彈。

針對媒體憂心美方已決定攻擊伊朗核設施，川普拋出「兩周內決定」的說法，希望藉此干擾伊朗乃至全球判斷，以利掩護美軍部署。

CNN報導，川普當時準備與前策士班農共進午餐。班農曾公開對美國介入伊朗表示質疑。不久後，白宮發言人李維特步入白宮簡報室，依指示向外界釋出訊號，宣稱川普尚未做出最終決定。

川普身邊人認為，川普實際上早在數日前就有打擊伊朗的決心。

川普最終在21日下令，但當時轟炸機已經升空。白宮內部人士指出，川普多日來每日親自與國安高層開會，並持續透過電話討論，也已聽取多場攻擊計畫簡報。

整體跡象顯示，空襲早有定案，兩周說法不過是煙霧彈。

美國 川普 伊朗

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