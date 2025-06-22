以伊衝突 美國國務卿魯比歐：中國大陸沒涉入
美國國務卿魯比歐22日在福斯新聞節目「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）表示，沒任何證據顯示，中國大陸在以色列與伊朗的衝突中，曾涉入任何事。
兼任白宮國安顧問的魯比歐對主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）說，他「鼓勵」中方就荷莫茲海峽的事務，和伊方通話。
這可能是指伊朗21日被美方空襲後，是否會決定「關閉」這條至關重要的海峽。
魯比歐還提醒伊朗勿因此報復美國，否則將招致「他們犯下的最糟錯誤」。
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