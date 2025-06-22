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川普：本周可能與哈佛達成協議

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／連線報導
川普政府與哈佛大學紛爭出現轉圜，川普總統20日表示，雙方最近會有歷史性的結果。（路透）
川普政府與哈佛大學紛爭出現轉圜，川普總統20日表示，雙方最近會有歷史性的結果。（路透）

美國總統川普廿日說，下周可能與哈佛大學達成共識。他還說，若按目前討論的協議，將有「令人難以置信且歷史性」的成果。

波士頓的聯邦地區法官巴洛茲廿日也發出臨時禁制令（ＰＩＯ），擋下川普政府取消美國私立名校哈佛招收國際學生資格的決定，讓這所常春藤盟校暫時能繼續參加學生與交換訪客計畫（ＳＥＶＰ）。美聯社同日報導說，巴洛茲發出ＰＩＯ，是哈佛在對抗白宮並挑戰多項川普政府對該校施壓的過程中，獲得的最新勝利。

巴洛茲此前先後於五月和本月五日發出命令，阻擋川普政府對哈佛的相關設限。哈佛與行政當局間的法律攻防，令哈佛在校生及全球各地的優秀有志學子感到不安。

川普一月回任後，大動作要求多所美國大學交出外籍生名單，並指控這些名校普遍存在反猶太主義與反白人偏見，還透過保護跨性別學生來推廣「性別意識形態」。

自校長加伯四月明確告知川普政府不會屈服其修改招聘、招生慣例及課程安排的要求以來，哈佛即受到一連串來自當局的挑戰。

對不願配合的哈佛，川普屢屢批評，例如聲稱很多哈佛學生都需要補習數學，其中有的連二加二的算術答案都不知道，卻能上哈佛。他還指控哈佛很多學生都參加示威抗議、高喊反猶，而美國可不想要這種麻煩製造者。他也宣稱，國際學生占哈佛過多名額，使美國本地生無緣上哈佛，哈佛應公布國際學生名單。

川普最近不僅取消哈佛招收國際學生的資格，還揚言取消對哈佛達卅億美元（台幣約八九三七億元）的撥款，主張應全額分配給全美的技職學校。美國聯邦總務署（ＧＳＡ）日前也發函請各聯邦機構，審查與哈佛的約一億美元（台幣約卅億元）聯邦合約，並尋求替代方案。川普政府也指控哈佛與中共關係匪淺，要哈佛必須檢點行為，「哈佛對國家很不尊重」。

美國國土安全部五月終止哈佛的ＳＥＶＰ認證，代表哈佛不能招收國際學生，哈佛隨即對此提告。川普廿日則在自創社群媒體真實社群寫道，很多人都在詢問美國政府會怎麼處理此事，解決哈佛做出的「大規模不當行為」。

川普說，川普政府與哈佛非常緊密地合作，本周有可能達成共識；哈佛在與政府的協商中表現非常適當，且展現出有意做「正確的事」；若雙方按照目前討論的達成協議，會對美國非常有利。

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