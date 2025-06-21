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前警員領養毛孩驚見X光片「體內藏子彈」 他自揭經歷：命中注定

香港01／ 撰文／蘇菲亞
美國1名前警員2017年從紐約收容所領養小狗，在幫小狗做X光檢查時意外發現牠體內藏有多顆小子彈。圖／擷自Reddit
美國1名前警員2017年從紐約收容所領養小狗，在幫小狗做X光檢查時意外發現牠體內藏有多顆小子彈。圖／擷自Reddit

領養的狗狗也有不為人知的過去？美國1名前警員2017年從紐約收容所領養小狗，過去幾年一直陪伴他，以面對槍擊事件後出現的創傷後壓力症候群PTSD）及抑鬱症。小狗早前生病，接受X光檢查時意外發現牠體內藏有多顆小子彈，相信曾被霰彈槍射擊。事主直言看到X光片嚇得「下巴跌出來」，不明為何有人曾蓄意傷害狗狗，又驚訝狗狗的經歷和他相似，彼此相遇是「命中注定」。

遇槍擊患情緒病 視愛犬為精神支柱

外媒報導，美國男子博福爾（Beauford）曾任警察，他因為遇上槍擊事件，患上抑鬱症和創傷後壓力症候群（PTSD），2017年時到紐約1家收容所領養了狗狗豆豆（Beans），自始成為他的精神支柱。

博福爾表示，收容所沒有關於豆豆的身世資料，僅知道牠來自美國南部某個農場，由收容所的人救出並安排領養豆豆是收容所內最乖的狗，立即決定領養牠回家。

照X光揭愛犬曾被霰彈槍擊

較早前豆豆生病，到醫院檢查照X光時，發現牠身上有些黑色小點，揭發牠曾被槍擊，那些小黑點是霰彈槍的小子彈，其中一顆很接近其椎骨，萬一擊中後果嚴重。博福爾回想起，平日偶爾觸碰豆豆背部時，牠會不自覺退縮。

博福爾事後才記起，收容所曾提及豆豆年幼時於農場時被射傷過，如今證明事件確實曾發生。他感到非常傷心及憤怒，不明白為何有人蓄意傷害狗狗，但又驚訝人狗相遇如此相似，他當警察執勤時也曾遇上槍擊事件，「我曾直面槍口，差點喪命」，現在覺得他們的相遇是「命中注定」，仍記得豆豆第一次見面，「牠看著我的眼神，第一次見面就開始搖尾巴」。

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文章授權轉載自《香港01》

警察 美國 狗狗 槍擊 創傷後壓力症候群 PTSD

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