川普政府不甩爭議 下令美國之音等媒體裁員600多人

美國總統川普的政府今天下令美國之音（VOA）等數個美國政府資助的媒體裁員600多人，不顧法律爭議及遭指美國對手將因此受益的批評，執意推進大砍人力行動。

法新社報導，力挺川普（Donald Trump）而獲任命的美國國際媒體署（US Agency for Global Media）高級顧問雷克（Kari Lake）表示，為了「拆解臃腫、缺乏問責的官僚體系，早就該」進行這些裁員。

雷克在聲明中還說，她將與美國國務院和國會合作，「確保美國的敘事是現代化、有效且與美國外交政策相符」。

川普3月發布命令凍結美國之音的運作，是這個機構自1942年創立以來首見。

川普政府繼先前提供自願離職方案及與外包人員解約後，今天再對639名員工發出解僱通知。雷克表示，至今已消除約1400個職位，僅剩250個。

美國之音這波裁員包括波斯語部門的記者。一週前以色列攻擊伊朗後，他們還一度被召回工作。

儘管美國國會已批准這些媒體的撥款，川普政府仍進行這項裁員行動。3名員工已對此提告，表示「莫斯科、北京、德黑蘭和各極端組織正讓資訊空間大量充斥反美言論。別讓美國聲音消失、棄守陣地」。