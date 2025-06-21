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川普政府不甩爭議 下令美國之音等媒體裁員600多人

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普的政府今天下令美國之音等數個美國政府資助的媒體裁員600多人，不顧法律爭議及遭指美國對手將因此受益的批評，執意推進大砍人力行動。圖／歐新社
美國總統川普的政府今天下令美國之音等數個美國政府資助的媒體裁員600多人，不顧法律爭議及遭指美國對手將因此受益的批評，執意推進大砍人力行動。圖／歐新社

美國總統川普的政府今天下令美國之音（VOA）等數個美國政府資助的媒體裁員600多人，不顧法律爭議及遭指美國對手將因此受益的批評，執意推進大砍人力行動。

法新社報導，力挺川普（Donald Trump）而獲任命的美國國際媒體署（US Agency for Global Media）高級顧問雷克（Kari Lake）表示，為了「拆解臃腫、缺乏問責的官僚體系，早就該」進行這些裁員。

雷克在聲明中還說，她將與美國國務院和國會合作，「確保美國的敘事是現代化、有效且與美國外交政策相符」。

川普3月發布命令凍結美國之音的運作，是這個機構自1942年創立以來首見。

川普政府繼先前提供自願離職方案及與外包人員解約後，今天再對639名員工發出解僱通知。雷克表示，至今已消除約1400個職位，僅剩250個。

美國之音這波裁員包括波斯語部門的記者。一週前以色列攻擊伊朗後，他們還一度被召回工作。

儘管美國國會已批准這些媒體的撥款，川普政府仍進行這項裁員行動。3名員工已對此提告，表示「莫斯科、北京、德黑蘭和各極端組織正讓資訊空間大量充斥反美言論。別讓美國聲音消失、棄守陣地」。

美國 川普 外交政策 伊朗 以色列

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