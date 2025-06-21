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川普宣布成功斡旋非洲兩國和平協議 怨自己拿不到諾貝爾和平獎

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普20日抵達新澤西州莫里斯敦市立機場後走向記者團接受採訪。法新社
美國總統川普20日抵達新澤西州莫里斯敦市立機場後走向記者團接受採訪。法新社

剛果民主共和國、盧安達與美國國務院18日發出聯合聲明，宣布兩國將27日在華府簽署和平協議，旨在結束剛果東部的戰鬥。美國總統川普則上自家的真實社群（Truth Social）發文邀功，並抱怨自己無論做了什麼，都無緣諾貝爾和平獎。

川普在貼文中表示，「我非常高興地報告，我與國務卿魯比奧一起促成剛果民主共和國與盧安達共和國之間一個非常棒的條約，他們的戰爭以暴力血腥和死亡出名，比大多數其他戰爭還要嚴重，且已經持續了幾十年。」

川普宣布，兩國代表將於23日抵達華盛頓，準備簽署文件，強調：「這對非洲是一個偉大的日子，坦白說，對全世界也是一個偉大的日子！」

川普接著抱怨，「我不會因為這件事而獲得諾貝爾和平獎」，也不會因為阻止印度和巴基斯坦戰爭、阻止塞爾維亞和科索沃戰爭、或維護埃及和衣索比亞之間的和平而獲獎，同時順勢抨擊衣索比亞建造的巨型水壩是由美國「愚蠢地」資助，嚴重減少流入尼羅河的水量。

川普接著寫道，他也不會因為促成中東的亞伯拉罕協定而獲得諾貝爾和平獎，但他大力讚揚這項協定：「如果一切順利，會有多到幾乎滿出來的其他國家陸續簽署，將讓中東首度團結，『幾千年來頭一次！』」。

川普最後抱怨：「不，無論我做了什麼，包括俄羅斯/烏克蘭，還有以色列/伊朗，無論那些結果如何，我都不會獲得諾貝爾和平獎，但人民知道，那對我才是最重要的！」

諾貝爾 戰爭 川普

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