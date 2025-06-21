快訊

賴清德大登場 蘇一峰：政府窮到沒錢買衛生紙 但可以大罷免大灑幣

星巴克「買一送一」！只有一天、這次有3款星冰樂

MLB／扯！釀酒人新秀29球破百哩 完全比賽投到第7局才破功

ICE突襲風聲鶴唳 洛杉磯野火重建區臨時工短缺

中央社／ 洛杉磯20日專電

）美國移民暨海關執法局（ICE）近期在洛杉磯地區突襲執法，不少擔任臨時工的無證移民不敢出門，野火重建區出現工人短缺的情形。

國家廣播公司（NBC）洛杉磯第4台報導，年初洛杉磯野火肆虐，遭到伊頓大火（Eaton fire）重創的市鎮艾塔迪那（Altadena），重建之路仰賴日薪臨時工，但在ICE強硬執法下，許多移工都躲了起來，影響重建進度。

電視台訪問當地社區就業中心主任馬德拉（JoseMadera）。他表示，伊頓大火之後，移民社群的日薪臨時工投入了災後重建工作，協助清掃家園。

NBC新聞指出，移民團體聲稱ICE近日在鄰近的巴沙迪納（Pasadena）執法，有人看到執法人員在公車站抓人上銬，共拘捕6人。

馬德拉批評這一波的突襲執法是「災難之後的另一場災難」，影響許多移民家庭。

移民暨海關執法局（ICE）則公開聲明，解釋該機關的工作是「維護公共安全是第一優先，追緝、逮捕並遣返犯罪的外籍人士及違反移民法的個人」。

移民 洛杉磯

延伸閱讀

2025大師論壇／諾貝爾經濟學得主皮薩里德斯：台灣人力資本令人驚豔

MLB／道奇拒ICE進入停車場 首度表態反對移民突襲行動

美AV男優驗出HIV　吳夢夢揭內幕：洛杉磯成人片商全面停工14天

NBA／湖人被賣了！巴斯家族售出多數股權給道奇股東之一

相關新聞

川普宣布成功斡旋非洲兩國和平協議 怨自己拿不到諾貝爾和平獎

剛果民主共和國、盧安達與美國國務院18日發出聯合聲明，宣布兩國將27日在華府簽署和平協議，旨在結束剛果東部的戰鬥。美國總...

繼G7後 川普出席北約峰會也要快閃…是在急什麼？

英國《每日電訊報》6月20日報導，美國總統川普下周將僅在歐洲停留24小時，參加北約峰會，行程大幅縮短。原本計畫23日晚抵...

道奇回應洛杉磯示威潮 捐百萬美元助移民

美國移民暨海關執法局（ICE）突襲執法引發近2週示威潮，美國職棒道奇隊今天打破沉默，宣布捐出100萬美元，幫助受到影響的...

美國驅逐非法移民太激進？ 范斯：我不認為

美國副總統范斯20日表示，他不認為政府驅逐非法移民的行動過於積極，並指控加州州長紐森（Gavin Newsom）陷執法人...

川普政府禁止哈佛大學招收國際學生 遭聯邦法官禁制令阻擋

美國總統川普4日簽署公告，禁止赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，在校外籍生也將面臨審查，哈佛隔日提出法律挑戰，麻州聯邦地方...

計畫與哈佛大學和解？川普預告：雙方可能下周達成協議

美國總統川普與哈佛大學之間的紛爭可能出現解方，川普20日表示，他有可能在下周與哈佛大學達成共識，稱雙方如果按照現在討論的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。