繼G7後 川普出席北約峰會也要快閃…是在急什麼？

英國《每日電訊報》6月20日報導，美國總統川普下周將僅在歐洲停留24小時，參加北約峰會，行程大幅縮短。原本計畫23日晚抵達海牙，25日返回華盛頓，但白宮表示，川普改為24日抵達。此舉引發盟友擔憂，認為川普對支撐國際外交的峰會缺乏耐心，特別是他近期與以色列總理內唐亞胡的互動，顯示其外交重心轉向中東。

川普上周在加拿大G7峰會提前離場，當時他對討論野火議題感到不耐，顯然更關心中東局勢。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）強調，縮短北約行程並非怠慢，而是反映北約會議日程的緊縮。她說：「總統注重效率，講求行動而非空談。」川普過去曾對北約表達不滿，甚至威脅退出，抗議盟國未達軍費目標。但近年盟國接受川普主張，關係有所改善。

川普的新行程仍包括領導人晚宴及討論盟國軍費達國內生產總值5%的會議。萊維特表示，川普希望看到成果。然而，這次短暫行程也反映他對多邊會議的不耐。川普在G7峰會時，因中東局勢升溫，特別是以色列與伊朗的衝突，匆忙返美。他在與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面時，表示伊朗問題的急迫性，抱怨會議拖延了他的「其他承諾」。

北約已因應川普的行事風格，將會議從三場縮減為一場兩小時半的會議，並縮短聯合聲明，避免重演2019年川普因被其他領導人嘲笑而提前離場的尷尬。李維特表示，川普的行程僅是配合北約的安排。前歐巴馬政府官員布魯恩（Brett Bruen）指出，川普縮短行程正成為模式，他認為這些會議雖有瑣碎議題，但場邊會談與互動是達成實質進展的關鍵：「容我冒昧問一句：假如峰會不討論實質議題，各國領袖齊聚一堂的意義為何？」