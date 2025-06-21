美國驅逐非法移民太激進？ 范斯：我不認為

美國副總統范斯20日表示，他不認為政府驅逐非法移民的行動過於積極，並指控加州州長紐森（Gavin Newsom）陷執法人員於危險當中，指紐森鼓勵群眾暴動。

美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯發動突襲搜索行動，引發民眾大規模抗議，川普不顧紐森的反對，罕見地下令對洛杉磯部署軍隊；盡管一名聯邦法官日前裁定川普違法，但上訴法院19日推翻下級法院的裁決，認為川普有權部署國民兵。

范斯20日前往洛杉磯巡視，他指控紐森陷執法人員於危險當中，指有相關執法人員告訴他，當他們展開行動時，15分鐘內就會遇到抗議群眾來干擾他們執行任務，且危及他們的性命。

范斯說，之所以會有這樣的情況發生，是因為受到地方官員如紐森和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）的鼓勵，指他們對待邊境執法人員，彷彿他們是非法的；范斯表示，當紐森鼓勵暴力和暴動、鼓勵群眾與邊境巡邏探員爭鋒相對，他正危及聯邦執法人員的性命。

范斯並表示，有極左派的煽動者公布ICE探員的名字、地址，甚至家族成員，來騷擾、激怒，甚至威脅他們；范斯說，這些人必須知道，假如他們威脅執法人員，他們將被送進監牢。

至於驅逐非法移民的搜索行動是否擴及農業和餐廳，范斯說，美國總統川普希望用有限的執法人員來鎖定窮凶惡極的罪犯。

被問及川普政府的驅逐行動是否過於激進，范斯表示，他不這麼認為，指就算過程中有犯錯，川普政府也非常快地修正錯誤；范斯表示，現實是，拜登政府讓1500萬至2000萬名非法移民入境美國，美國必須透過嚴肅的執法來解決問題。

范斯也批評民主黨人在作秀、譁眾取寵，指他們只希望在鏡頭前被逮捕，把事件當作政治舞台，好顯示出他們對抗邊境執法人員、對抗川普。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）日前在洛杉磯舉行記者會，加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）突然闖入，他在諾姆講話時發出質問，被聯邦特工暴力請出。