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川普政府禁止哈佛大學招收國際學生 遭聯邦法官禁制令阻擋

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國麻州劍橋市的哈佛大學校園，攝於2017年3月。資料照片。美聯社
美國麻州劍橋市的哈佛大學校園，攝於2017年3月。資料照片。美聯社

美國總統川普4日簽署公告，禁止赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，在校外籍生也將面臨審查，哈佛隔日提出法律挑戰，麻州聯邦地方法院法官巴洛茲（Allison Burroughs）旋即批准暫時限制令，20日發出初步禁制令，進一步擋下川普政府的國際學生禁招令，同時為這些學生提供額外的法律保障。

NBC新聞與紐約時報報導，巴洛茲頒布的初步禁制令規定，不得撤銷哈佛的學生與交換訪客計畫（SEVP）認證；美國國土安全部此前於5月22日向哈佛校方發出撤銷通知。

巴洛茲在裁決中指示政府「立即」準備指引，提醒美國外交機構和入境口岸，「無視」針對限制哈佛參與國際學生計畫的相關指示，並恢復「所有簽證持有人和申請人，在未收到該撤銷通知情況下應有的狀態」。裁決同時規定，學生簽證持有人不得因該撤銷而被拒絕入境。

巴洛茲寫道，政府必須「在本命令生效後72小時內提交一份狀態報告，說明為確保遵守本命令而採取的措施，並證明已符合命令各項要求」，但法官並未免除哈佛接受無限期審查的責任。相反，她指出，政府仍可審查該校是否遵守聯邦法規，並發出「例行的資訊與文件請求」。

雖然巴洛茲並未完全接受哈佛的所有請求，但該校發言人表示，這項裁決「允許哈佛在案件審理期間繼續招收國際學生和學者」，學校也將「繼續捍衛自身以及學生與學者的權利」。

初步禁制令可上訴，聯邦司法部很可能會這麼做。司法部和國土安全部尚未立即回應置評請求。

川普當天稍早表示，有可能在下周與哈佛大學達成共識，稱雙方如果按照現在討論的情況達成協議，將會出現「令人難以置信、歷史性」的結果。哈佛尚未就川普的言論回應相關詢問。

川普 國際學生 哈佛大學

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