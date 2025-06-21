計畫與哈佛大學和解？川普預告：雙方可能下周達成協議

美國總統川普與哈佛大學之間的紛爭可能出現解方，川普20日表示，他有可能在下周與哈佛大學達成共識，稱雙方如果按照現在討論的情況達成協議，將會出現「令人難以置信、歷史性」的結果。

川普上任後，大動作向多所美國大學發動調查，要求交出外國學生的名單，指控這些學校普遍存在反猶太主義與反白人偏見，並透過保護跨性別學生來推廣「性別意識形態」。

面對不願配合的哈佛大學，川普已多次向哈佛大學開砲，不但稱很多哈佛大學的學生都需要補習數學，有的學生連2加2都不知道，卻能讀哈佛，並指出，很多學生都參加示威、高喊反猶太，認為美國不想要麻煩製造者。

川普也表示，國際學生占據哈佛大學過多的名額，讓美國學生無法就讀哈佛，主張哈佛大學應該公布外國學生的名單。

川普近期不但取消哈佛大學招生國際學生，還曾威脅取消對哈佛大學30億美元的撥款，認為應該全額分配給全美的技職學校；聯邦總務署（GSA）日前也發函指示各機構，審查與哈佛的約1億美元的聯邦合約，並尋求替代方案。

川普政府指控哈佛大學煽動暴力、反猶太主義，並與中共合作；川普日前則呼籲哈佛大學必須檢點行為，認為哈佛大學對國家很不尊重。

不過，川普20日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，很多人都在詢問政府怎麼處理、解決哈佛大學大規模的不當行為。

川普說，川普政府與哈佛大學非常緊密地合作，非常有可能在下周宣布達成共識；川普說，哈佛大學在這些談判中表現的非常適當，且顯得有意做正確的事情。

川普說，如果雙方按照現在討論的狀況達成協議，結果將令人不可置信，且是歷史性的，同時也對美國非常好。