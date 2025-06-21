「大賣空」本尊：當前關稅環境讓人想起一戰前局面

電影《大賣空》本尊艾斯曼警告，當前脆弱的關稅環境令人想起一次世界大戰前的局面，且若關稅談判破裂引發貿易戰，全球經濟很可能走向衰退。

艾斯曼表示，倘若川普政府能與面臨美國關稅措施的國家達成休兵協議，美國經濟與市場將得以繁榮；若未能達成共識，「很可能導致全球性的衰退」。

艾斯曼說，「我認為關稅與潛在的貿易戰，是當前市場唯一真正風險。這個風險完全是二元性的，我根本想不到方法阻止」。他也警告，美國在7月9日貿易協議大限前，應特別關注與歐盟的談判進展。

川普反覆無常的關稅政策，已動搖消費者與投資人信心。美銀（BofA）本周發布對222位全球基金經理人的調查顯示，47%的受訪者認為，貿易戰所引發的全球衰退，是當前市場面臨的最大「尾部風險」。

艾斯曼也表示，當前不穩定的貿易局勢，與第一次世界大戰爆發前的局面具有相似性，可能意指：歐洲各國在戰前數十年為平息區域衝突而簽訂一連串條約，實際上卻促成最終相互對立的兩大陣營。

他說，「沒人希望第一次世界大戰爆發，但各國簽署大量的互惠條約，最終仍陷入戰火」，「我不認為有人真心想要貿易戰，但這確實有可能發生」。

此外，儘管美中貿易談判備受矚目，艾斯曼卻說，由於歐盟在各項規範與加值稅（VAT）等問題上的顧慮，美國與歐洲鞏固貿易關係的過程「更耐人尋味」。歐盟27個成員國的立場眾多，使得潛在貿易協議更加複雜。

川普第一任期的商務部長羅斯（Wilbur Ross）則警告，若美方在與中國和英國的談判取得進展後過度自信，恐在與歐盟談判時操之過急，反而疏遠歐洲盟友，「我擔心，若政府對自己的談判成果過度自滿，可能會出手過重，導致對方難以、甚至根本無法讓步」。

羅斯補充，「這場談判將十分艱難，但我國目標應是協助歐洲國家變得更強大，並與我們維持緊密關係」。