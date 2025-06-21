「大賣空」本尊：當前關稅環境讓人想起一戰前局面

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
電影《大賣空》本尊、投資人艾斯曼認為，當前貿易局勢和一戰前的局面具有相似性，且若美國和他國關稅談判破裂引發貿易戰，全球經濟很可能走向衰退。 彭博資訊
電影《大賣空》本尊、投資人艾斯曼認為，當前貿易局勢和一戰前的局面具有相似性，且若美國和他國關稅談判破裂引發貿易戰，全球經濟很可能走向衰退。 彭博資訊

電影《大賣空》本尊艾斯曼警告，當前脆弱的關稅環境令人想起一次世界大戰前的局面，且若關稅談判破裂引發貿易戰，全球經濟很可能走向衰退。

艾斯曼表示，倘若川普政府能與面臨美國關稅措施的國家達成休兵協議，美國經濟與市場將得以繁榮；若未能達成共識，「很可能導致全球性的衰退」。

艾斯曼說，「我認為關稅與潛在的貿易戰，是當前市場唯一真正風險。這個風險完全是二元性的，我根本想不到方法阻止」。他也警告，美國在7月9日貿易協議大限前，應特別關注與歐盟的談判進展。

川普反覆無常的關稅政策，已動搖消費者與投資人信心。美銀（BofA）本周發布對222位全球基金經理人的調查顯示，47%的受訪者認為，貿易戰所引發的全球衰退，是當前市場面臨的最大「尾部風險」。

艾斯曼也表示，當前不穩定的貿易局勢，與第一次世界大戰爆發前的局面具有相似性，可能意指：歐洲各國在戰前數十年為平息區域衝突而簽訂一連串條約，實際上卻促成最終相互對立的兩大陣營。

他說，「沒人希望第一次世界大戰爆發，但各國簽署大量的互惠條約，最終仍陷入戰火」，「我不認為有人真心想要貿易戰，但這確實有可能發生」。

此外，儘管美中貿易談判備受矚目，艾斯曼卻說，由於歐盟在各項規範與加值稅（VAT）等問題上的顧慮，美國與歐洲鞏固貿易關係的過程「更耐人尋味」。歐盟27個成員國的立場眾多，使得潛在貿易協議更加複雜。

川普第一任期的商務部長羅斯（Wilbur Ross）則警告，若美方在與中國和英國的談判取得進展後過度自信，恐在與歐盟談判時操之過急，反而疏遠歐洲盟友，「我擔心，若政府對自己的談判成果過度自滿，可能會出手過重，導致對方難以、甚至根本無法讓步」。

羅斯補充，「這場談判將十分艱難，但我國目標應是協助歐洲國家變得更強大，並與我們維持緊密關係」。

美國 歐盟 川普

延伸閱讀

美媒：川普不急著轟炸伊朗 因擔憂利比亞亂局重演

川普第3度延遲抖音「不賣就禁」禁令 白宮：用90天達協議

聯邦上訴院判決 川普可繼續指揮加州國民兵

川普擬打擊伊朗！消息人士爆FBI有所行動 監控美境內真主黨組織

相關新聞

川普反DEI促企業金主收手 紐約同志遊行改變募款策略

今年的紐約同志驕傲遊行將於本月29日登場。然而，隨著華府表態反對「多元、平等及包容」（DEI）政策，一些企業已取消或縮減...

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

以許多常用指標衡量，美國經濟現況仍相當良好。但知名學者克魯曼說，潛藏在表象下的是令人憂心忡忡的現實：美國大學畢業生正面對...

美國19日過「六月節」 川普發文怨「假太多」：工人也不想放

美國總統川普在19日六月節（Juneteenth）當天的一篇社群媒體貼文中表示，美國有「太多」不用上班的假日。

洛杉磯道奇隊拒絕ICE探員進球場 國安部否認到場執法

洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)在社群媒體X發表聲明表示，19日上午拒絕移民和海關執法局(Immi...

「9歲兒子被ICE綁架」 洛杉磯街頭出現多張尋人啟事

「失蹤兒子」、「失蹤父親」、「失蹤祖母」等鮮紅色標語近日出現在洛杉磯街頭的電線桿與店面外牆上。乍看之下，像是來自焦急親人...

波特蘭反ICE示威爆衝突 探員射橡膠彈、催淚彈 5人被捕

聯邦探員在18日晚間動用了非致命彈藥，以驅散一群試圖阻止執法車輛進出俄勒岡州波特蘭(Portland)移民和海關執法局(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。