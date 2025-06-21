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聯邦上訴院判決 川普可繼續指揮加州國民兵

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦第九巡迴上訴法院十七日對川普能否繞過加州州長紐森、向洛杉磯部署加州國民兵召開聽證會，十九日判決美國總統川普仍然擁有國民兵指揮權。三位出席聽證會的上訴法院法官一致同意這項判決。這項判決也被視為川普的又一次勝利。

加州政府日前指控川普將國民兵聯邦化，未經紐森同意下就調派國民兵平息洛杉磯因移民執法引發的抗議活動。原本聯邦地區法官布雷爾十二日判決川普必須將國民兵指揮權交還紐森，但同日稍晚聯邦上訴法院即暫時中止布雷爾的判決。

在聽取雙方律師陳述和答辯的過程中，上訴法院法官已傾向支持川普在洛杉磯部署國民兵的決定，對紐森方面提出的陳述持懷疑態度。經兩天審議，三位上訴法院法官均同意，國民兵可繼續派駐洛杉磯，以保護聯邦財產和協助執行移民法律。

上訴法院在判決文件中寫道，總統應當是依法行使他根據本月稍早援引的聯邦法律擁有的法定權力，並駁回紐森主張川普違反聯邦法律的論點。

移民 洛杉磯 川普 上訴法院

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