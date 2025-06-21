NASA推民間太空商機 鼓勵企業參與太空站建設計畫

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

美國太空總署（NASA）正鼓勵私人企業建造商業太空站。目前已有多家企業致力打造該種設施，期待能在2030年前，取代NASA運行多年的國際太空站（ISS），並進一步吸引更多承租者及旅客。

未來這些太空站的的訪客，除了效力於政府單位的太空人，也會包含在民間機構做研究的科學家；此外，尋找置身在地球數英里之上的獨特體驗的旅人，也可能會出現。

目前已有幾家企業正致力開發商業化的太空站：公理太空公司（Axiom Space）推出同名太空站公理太空站，並在2020年時與NASA簽約，使該公司能將其模型與ISS連結。Voyager Technologies投資的Starlab太空站，嘗試使用其稱之為「實用主義式的」太空站設計，相信能吸引歐洲等政府航太機構。美國新創Vast則嘗試採用降低成本的設計，計劃在明年推出圓柱狀外觀、內含可容納四人房間的Haven-1太空站，並預計在軌道上待兩年，為客戶提供為期兩周的任務。

美國 太空人 NASA

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