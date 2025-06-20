美國19日過「六月節」 川普發文怨「假太多」：工人也不想放

美國總統川普在19日六月節（Juneteenth）當天的一篇社群媒體貼文中表示，美國有「太多」不用上班的假日。

根據商業內幕的報導，以及川普在真實社群（Truth Social）的發文，他表示：「美國不用上班的假日太多了！為了讓這些企業關門休息，我們國家損失了數十億美元。」

川普宣稱：「工人們也不想要這樣！照這樣下去，我們很快就會一年到頭天天放假。如果我們要讓美國再次偉大，就必須改變這種情況！」

美國每年6月19日的「六月節」是為了紀念美國奴隸制度的終結，長期以來一直是非裔美國人所慶祝的節日。2021年時，時任總統拜登簽署法律，將六月節定為美國第11個聯邦假日。該法案獲得廣泛的跨黨派支持，聯邦參議院以全票通過，聯邦眾議院也僅有14人反對。

六月節當天，包括美國郵局在內的大多數聯邦機構暫停服務，納斯達克和紐約證交所也休市，私人企業和州政府是否放假則因地而異。多數大型銀行當天不營業，但並非所有公司都提供帶薪休假。

白宮新聞辦公室沒有立即回應《商業內幕》針對川普發文的置評請求，發言人李維特當天稍早在記者會上表示，白宮照常開放。當有記者問及白宮是否會紀念六月節時，李維特表示，她「沒有掌握」川普是否曾簽署任何與六月節相關的公告。

李維特說：「我知道這是一個聯邦假日，感謝各位今天仍來上班。我們當然在這裡，我們現在全天候工作。」

白宮今年並未在網站發表紀念六月節的聲明。