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美上訴法院裁定川普依法行使權力 可繼續控制國民兵

中央社／ 舊金山19日專電

美國聯邦上訴法院17日針對總統川普是否可繞過加州州長、向洛杉磯部署國民兵召開聽證會，今天做出裁決，川普仍擁有國民兵指揮權。3名出席聽證會的法官一致同意這項裁決，美國媒體指出這是川普的一場勝利。

加州政府日前指控美國總統川普（Donald Trump）將國民兵聯邦化，未經加州州長紐松（GavinNewsom）同意下，出動國民兵平息洛杉磯因移民執法引發的抗議衝突。

這起訴訟案歷經峰迴路轉，原本聯邦地區法官布雷爾（Charles Breyer）12日裁定川普行動違法，必須將國民兵指揮權交還紐松；同一天，聯邦上訴法院即暫時中止布雷爾的裁定。美國聯邦第九巡迴上訴法院3名法官組成的小組17日召開聽證會審理此案。

綜合美國媒體報導，在聽取雙方律師代表陳述和答辯的過程中，上訴法院法官已傾向支持川普在洛杉磯部署國民兵的決定，對於紐松方面提出的陳述抱持懷疑態度。

經過2日的審議，美國聯邦第九巡迴上訴法院3名法官一致同意，川普擁有國民兵的指揮權，國民兵可以持續派駐在洛杉磯，任務是保護聯邦財產及協助移民執法。

上訴法院在一份裁決文件中表示，「總統應當是依法行使了他根據本月稍早援引的聯邦法律所擁有的法定權力」，並駁回紐松主張的論點，即川普違反了聯邦法律。

紐松代表律師主張，倘若川普仍掌控國民兵，將導致國民兵無法執行原本應該執行的任務，包括應對野火和救災，並且將為現任總統、乃至未來總統設下一個危險先例。

川普代表律師則提出反駁，指出原告主張等同於加州州長可以拒絕傳達總統的命令；相關法條的用語是「經由州長」（through the governor），而不是「由州長」（by the governor）發出命令。律師在庭上甚至強調，有必要將訴請聯邦最高法院審理。

美國移民暨海關執法局（ICE）掃蕩非法移民引發洛杉磯示威抗議。川普政府先後派遣約4000名國民兵至洛杉磯，隨後洛杉磯出現了暴動場面，全美多個城市響應示威。

這項判決正式推翻了聯邦地區法官布雷爾的裁定，也被視為川普的一場勝利。

美國 洛杉磯 川普

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