傳ICE前往球場執法 舊金山灣區球隊低調備戰

美國移民執法傳出進入MLB球場引發討論。舊金山灣區的多支球隊正低調備戰，以應付隨時可能發生的突襲檢查。據舊金山紀事報指出，加州目前風聲鶴唳，多位球隊高層希望媒體在相關報導中不要提到球隊名字。

美國職棒大聯盟MLB道奇隊今天在社群平台發文表示，美國移民暨海關執法局（ICE）早上前往球場並要求進入停車場、遭球團拒絕。ICE隨後發文反駁指出，「我們從未去過那裡。」美國國土安全部則表示，執法人員車輛曾短暫出現但與執法無關。

這起爭議持續發酵，舊金山紀事報（San FranciscoChronicle）報導，道奇隊原定今天要宣布一項計畫，協助受執法突襲行動影響的社區民眾；因球隊有超過4成球迷為拉丁裔，球隊近來因為沒有針對突襲行動公開表態遭致批評，現今情勢猶如走鋼索。

與此同時，舊金山灣區多支球隊和多家餐廳擔心，很快將面臨與道奇隊相同的困境。

今年稍早，舊金山灣區某職業球隊曾向工作人員發出信件，說明一旦遇到執法人員突襲行動時，員工該如何應對，例如有哪些權利、以及執法人員行動的正當範圍。

這類內部指導方針在職業球隊中並不罕見，真正少見的是，多位球隊高層主動希望媒體在相關報導中避免提及球隊名字，擔心會因此成為突襲行動的目標，特別是在當前移民執法日益激進的情勢之下。儘管一切看似正常運作，但恐懼與混亂卻真實存在。

在多支受訪球隊與場地中，唯一直接回覆的奧克蘭體育場表示，「我們盡量確保聘雇人員都是合法居留在美國的。」奧克蘭體育場提到不希望員工受到驚嚇，已制定應變準則。另有一支球隊以匿名方式表示不想招惹麻煩，「拜託不要將球隊寫進新聞當中。」

報導指出，球隊並非害怕因雇用了非法移民而遭到懲處，真正的問題在於，這些突襲行動似乎不是針對特定目標，而是採取隨機掃蕩，先逮捕人再進行問話的作法。另外，美國總統川普（Donald Trump）和加州間的衝突升級，球隊不希望捲入風波。

舊金山紀事報針對ICE是否會在舊金山加強執法向ICE提問。ICE回應表示，川普總統的立場明確，凡是庇護暴力犯罪或破壞執法行動的產業都不會有任何安全空間。