美國庇護城市成目標 白宮：擴大驅逐非法移民

美國白宮19日指出，美國總統川普已做出指示，移民及海關執法局（ICE）未來將擴大驅逐躲在庇護城市的非法移民；邊境政策主管霍曼（Tom Homan）則表示，川普政府將持續在工作場合發動突襲行動，包括農舍和飯店等。

白宮19日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普已指示ICE探員盡其所能，展開史上最大規模的驅逐行動，且未來要鎖定躲在庇護城市的非法移民，擴大驅逐。

李維特說，激進民主黨不會再被允許收容非法移民，指此舉這些人不但危害到公共安全，還是激進民主黨用來擴大政治權力的方法。

紐約市長參選人、現任市主計長蘭德（Brad Lander）17日於曼哈頓下城聯邦廣場26號的聯邦移民法院護送一名被告時，遭ICE探員上銬拘留，不過李維特仍稱讚說，ICE探員都是勇敢的英雄，不但維持法治，也保護市民的安全，「他們獲得這位總統的全力、不動搖的支持」。

霍曼19日受訪時則表示，川普政府接下來將繼續工作場合的執法，包括農舍和飯店，不過會以罪犯為優先。

針對川普政府鎖定庇護城市，霍曼也說，因為這些庇護城市公然釋出對公共安全的威脅，每天都將非法移民送入社區。

川普日前也公開點名洛杉磯、芝加哥和紐約作為驅逐非法移民的重點庇護城市，並指控這些城市是民主黨的權力中心，指民主黨透過非法移民來操控選舉。