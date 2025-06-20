快訊

「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇

呂秋遠私生子的生母 今受「作家H」委任出庭打誹謗官司

台灣寶可夢中心開賣116種寶可夢新品！再送「夏日游泳圈」、抽全套組合驚動網友

聽新聞
0:00 / 0:00

美國庇護城市成目標 白宮：擴大驅逐非法移民

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
6月13日在洛杉磯的民眾示威活動中，一名海關暨邊境保護局巡邏人員蒙著臉在監視群眾。 (美聯社)
6月13日在洛杉磯的民眾示威活動中，一名海關暨邊境保護局巡邏人員蒙著臉在監視群眾。 (美聯社)

美國白宮19日指出，美國總統川普已做出指示，移民及海關執法局（ICE）未來將擴大驅逐躲在庇護城市的非法移民；邊境政策主管霍曼（Tom Homan）則表示，川普政府將持續在工作場合發動突襲行動，包括農舍和飯店等。

白宮19日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普已指示ICE探員盡其所能，展開史上最大規模的驅逐行動，且未來要鎖定躲在庇護城市的非法移民，擴大驅逐。

李維特說，激進民主黨不會再被允許收容非法移民，指此舉這些人不但危害到公共安全，還是激進民主黨用來擴大政治權力的方法。

紐約市長參選人、現任市主計長蘭德（Brad Lander）17日於曼哈頓下城聯邦廣場26號的聯邦移民法院護送一名被告時，遭ICE探員上銬拘留，不過李維特仍稱讚說，ICE探員都是勇敢的英雄，不但維持法治，也保護市民的安全，「他們獲得這位總統的全力、不動搖的支持」。

霍曼19日受訪時則表示，川普政府接下來將繼續工作場合的執法，包括農舍和飯店，不過會以罪犯為優先。

針對川普政府鎖定庇護城市，霍曼也說，因為這些庇護城市公然釋出對公共安全的威脅，每天都將非法移民送入社區。

川普日前也公開點名洛杉磯、芝加哥和紐約作為驅逐非法移民的重點庇護城市，並指控這些城市是民主黨的權力中心，指民主黨透過非法移民來操控選舉。

移民 民主黨 川普

延伸閱讀

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

川普2周內決定是否採取行動 伊朗恐面臨嚴苛談判條件

簽了！ 川普行政命令 第3度為TikTok續命

美中之間出現歧見？白宮：川普會聆聽各方意見

相關新聞

美國庇護城市成目標 白宮：擴大驅逐非法移民

美國白宮19日指出，美國總統川普已做出指示，移民及海關執法局（ICE）未來將擴大驅逐躲在庇護城市的非法移民；邊境政策主管...

川普第三度延遲TikTok禁令 白宮：用90天來達成協議

美國總統川普19日簽署行政命令，再度延遲TikTok禁令90天，這是川普第三度延遲禁令；白宮19日表示，川普之所以延遲禁...

簽了！ 川普行政命令 第3度為TikTok續命

美國總統川普19日在自創社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，提到已簽行政命令，將19日到期、針對中國大...

美中之間出現歧見？白宮：川普會聆聽各方意見

中東衝突延燒，美國是否選擇介入成關鍵，假如美國選擇不介入，是否衝擊中國大陸眼中，美國的對台承諾？白宮19日表示，美國總統...

美恢復核發國際學生簽證 「須公開社媒帳號接受審查」

美國國務院十八日宣布恢復核發國際學生簽證，並擴大審查申請者的社群媒體及網路活動。國務院強調，將透過最高標準的簽證把關程序...

「美國之恥！」川普連日猛批鮑爾不降息 嗆Fed理事會是共犯

聯準會（Fed）18日無視美國總統川普的降息呼籲，依舊按兵不動，川普連續兩天猛批Fed主席鮑爾，稱他是最蠢、最具破壞力的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。