美恢復核發國際學生簽證 「須公開社媒帳號接受審查」

美國國務院十八日宣布恢復核發國際學生簽證，並擴大審查申請者的社群媒體及網路活動。國務院強調，將透過最高標準的簽證把關程序來保護美國及其公民，「美國簽證是賦予的特權，而非權利」。

申請人必須解鎖其社媒帳戶供美國政府審查。國務院內部電報已同步要求領事官查明所有新生和返校生簽證申請人，是否存在任何對美國公民、文化、政府、機構或建國原則的敵意跡象。

國務院表示，每份簽證的核發均攸關國安，美國必須在核發簽證的過程中保持警覺，確認申請人沒有傷害美國人和美國國家利益的意圖，並確保申請人符合資格，其入境美國的目的與他們的申請動機相符。

國務院聲明寫道，五月暫停處理赴美學生簽證的措施已取消。根據新指引，領事官將對所有學生和交流訪問學者申請人進行全面且徹底的審查；若申請人不願將社媒資料隱私設定改為「公開」並允許領事官審核，則申請可能被拒。

由於新學年開始在即，全球學生都焦急等待美國領事館重新開放簽證面談預約。

美國政治新聞網站Politico取得的十八日國務院電報顯示，美國外館已接到訓令，審查所有申請學生的簽證和其他教育簽證的外國公民社媒及網路活動。

該電報訓令領事官審查申請人的網路活動，查明有無任何對美國公民、文化、政府、機構或建國原則的敵意跡象；各使館必須標記任何鼓吹、援助或支持外國恐怖分子和其他威脅美國國安行為，以及支持非法反猶太騷擾或暴力行為，具體例子像支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。

鑒於在美國繼續從事政治活動的可能性，該電報並訓令領事官標記有政治活動歷史的申請人。

該電報提到，前述篩檢適用新生和返校學生的簽證申請人。領事官必須對審查申請人的網路活動做出詳細案件紀錄，並截圖保存紀錄，以防訊息日後遭篡改或遺失。

該電報列出的所有因素，不會立即根據美國法律而喪失簽證資格，但發現這類網路內容時，應實施進一步審查，以確定申請人有無遵守美國法律，且只從事與非移民簽證身分相符的活動。

該電報還訓令各使館優先安排申請Ｊ–１教育交流簽證的醫生，以及希望在國際學生占學生總數十五％以下的美國大學學習的學生進行簽證面談。