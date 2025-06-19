「美國之恥！」川普連日猛批鮑爾不降息 嗆Fed理事會是共犯

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普（左）連兩天猛批Fed主席鮑爾，今天說鮑爾是美國之恥。路透
美國總統川普（左）連兩天猛批Fed主席鮑爾，今天說鮑爾是美國之恥。路透

聯準會Fed）18日無視美國總統川普的降息呼籲，依舊按兵不動，川普連續兩天猛批Fed主席鮑爾，稱他是最蠢、最具破壞力的政府官員之一。

川普19日在自家社群平台Truth Social發文說，「『慢半拍』先生鮑爾害我們國家損失數千億美元，他真的是最愚蠢、最具破壞力的政府官員之一，Fed理事會的成員也是共犯」。

他重申，「歐洲已降息十次，我們一次都沒降。利率應該比現在低2.5個百分點，如此一來，可在拜登政府發行的短債上省下數十億美元。我們的通膨很低，『慢半拍』先生真的是美國之恥」。

鮑爾 聯準會 美國 川普 Fed

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