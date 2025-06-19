遭川普政府砍補助 美將終止LGBT自殺防治專線

美國總統川普政府將停止補助LGBT自殺防治熱線，並宣稱這項服務鼓吹「激進的性別意識形態」，營運這條熱線的機構形容美國政府此舉「令人極度震驚」。

路透社報導，崔佛生命線（The Trevor Project）是一個非營利組織，向LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）青少年提供免費、專業的協助。這個組織今天表示，因為補助金沒有展延，他們提供的熱線服務很快就會關閉。

崔佛生命線執行長布萊克（Jaymes Black）在社群媒體Instagram（IG）發布聲明表示，「我感到極度震驚與心碎。崔佛生命線已收到川普政府的正式通知，得在30天內關閉這條全國LGBTQ+青少年自殺防治專線」。

白宮管理及預算局（Office of Management andBudget, OMB）發言人表示，資金將繼續支持更廣泛的自殺防治服務988生命線（988 Lifeline）。

這名發言人指出，「總統補助988生命線5.2億美元，這個金額與前任總統拜登執政時期相同。然而，政府不同意使用納稅人的錢去資助一個聊天服務，這項服務的『諮詢顧問』在未獲家長同意或是家長不知情的狀況下，鼓勵兒童接受激進的性別意識形態」。

自從川普今年1月重返白宮後，他已經簽署多項行政命令，希望限制跨性別者的權益，以及廢除政府部門與私人機構中，多元、公平、包容的政策。

川普政府宣稱這些舉措能恢復公平，但是公民團體與LGBT倡議者認為，這會使弱勢族群更加脆弱。

布萊克認為，「政府正在消除一項重要、能救命的資源，而這屬於國家公共衛生基礎設施的一部分。」布萊克也表示，國家似乎「辜負了LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒等）的年輕族群」。

布萊克補充說道，這條專線自2022年創立以來，已經服務過超過130萬年輕人。