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SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

影／SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為巨大火球

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
SpaceX公司18日深夜原預定對星艦火箭進行靜態點火測試，卻突然發生劇烈爆炸，瞬間化為巨大的火球。照片擷取自 X / NASASpaceflight & GroundTruthPics
SpaceX公司18日深夜原預定對星艦火箭進行靜態點火測試，卻突然發生劇烈爆炸，瞬間化為巨大的火球。照片擷取自 X / NASASpaceflight & GroundTruthPics

科技媒體The Verge 19日報導，美國中部夏令時間18日深夜11時左右，星艦（Starship）計畫第10次飛行試驗的前置作業，SpaceX原預定在德州梅西測試中心（Massey’s Testing Center）對36號艦（Ship 36）進行靜態點火測試，卻突然發生劇烈爆炸，瞬間化為巨大的火球，畫面透過現場直播傳至全球。

據日媒轉述，在NASASpaceFlight進行的直播中，可見到設置在試驗用發射台上的星艦火箭洩漏出疑似推進劑的物質，隨後即發生爆炸。

解說員指出，爆炸發生於靜態點火測試預定開始之前，約在推進劑裝填程序啟動30分鐘後。靜態點火測試期間，火箭引擎會在載具仍固定於發射架上的狀態下點火，因此36號太空船當時並未計畫升空。

爆炸發生約兩小時後，現場火勢仍未撲滅。直播畫面可清楚看到事發地點以及當地消防部門的應變行動。當地電視台引述當局說法報導，目前沒有傳出人員傷亡，當地消防局已派員前去處理事故。

這起最新事故的原因，以及試驗場可能受損的程度均尚不清楚。不過，今年稍早進行第7、第8和第9次星艦飛行測試時，也曾發生過爆炸事件。

SpaceX表示，準備進行第10次飛行測試的星艦在星際基地的測試台上發生「重大異常」。聲明指出：「在整個作業過程中，場地周圍始終維持安全淨空區，所有人員均平安無虞」，附近的星際基地鎮（Starbase）居民未受到任何危害，但並未具體說明異常的詳細內容。

美國 直播 爆炸 火箭 太空 SpaceX

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