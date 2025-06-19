《天才法案》引爆熱議 美國意圖創造新結算需求

美國共和黨總統候選人川普力推的《天才法案》（GENIUS Act），主張推動美元與加密貨幣及穩定幣市場深度結合，引發市場關注其對美國公債需求與美元霸權地位的潛在影響。廷豐金融科技投資長黃勇諴指出，此舉確實符合川普強化美元主導地位的戰略意圖，但短期內對美債市場的實質支撐仍有限。

黃勇諴分析指出，過去美元之所以能維持全球強勢地位，主要仰賴原油與國際貿易的結算需求。不過，隨著中國大陸積極推動去美元化政策，並以人民幣擴展國際結算使用，美國正尋求建立新的美元需求來源。他認為，川普鎖定加密貨幣與穩定幣市場，是試圖開闢一條結合科技與金融的新管道，來創造對美元的新一輪剛性需求。

「這個方向對鞏固美元霸權是有幫助的，但效果大小，仍需觀察加密貨幣市場的發展規模。」黃勇諴指出，目前加密貨幣與穩定幣的市值與交易規模仍偏小，難以短期內成為撐起美債需求的主力。若未來市場規模能顯著擴大，結算需求自然將帶動對美元的依賴，進而產生深遠影響。

從現階段來看，《天才法案》更多只是政策與選舉話題，對於解決美債長期結構性問題，例如利率上升、赤字擴大等挑戰，仍缺乏實質對策。短期內，法案象徵意義大於實質效果，需關注後續政策落地與市場接受程度。