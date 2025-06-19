申請留美學生簽證「網路隱私沒了」 須公開社群個人檔案

美國國務院18日發出新聞稿指出，要求申請學生簽證、國際學生簽證和學術交流簽證的申請者公開他們社群網路的個人檔案。

國務院18日表示，國務院將透過最高標準的簽證把關程序來保護美國和美國公民，並表示，美國簽證是賦予的特權，而非權利。

國務院表示，美國簽證的把關程序將利用所有可用資訊來分辨申請者的資格；在新的指導原則之下，美國將對簽證申請做廣泛和徹底的審查，包括所有學生、交換學生申請美國F、Ｍ、J等非移民簽證，須通過網路形象的檢驗。

國務院表示，為了協助審查，所有此類非移民簽證的申請者未來將被要求調整其社群網絡的隱私設定，公開其社群網絡的個人檔案。

國務院指出，美國的海外據點將盡快恢復相關簽證申請的排期，呼籲申請者應該查詢相關大使館或領事館的網頁，以確認能不能申請。

國務院表示，每一分簽證的裁定都攸關國家安全，美國必須在給予簽證的過程中保持警覺，確認申請入境美國的人沒有傷害美國人和美國國家利益的意圖，同時也確保申請者符合資格，其入境美國的目的與他們的申請動機相符。