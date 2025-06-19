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青少年犯案去年4.7萬人創新高 集中在詐欺 綠委批機關卸責

鮑爾談話偏鷹後美元走高 投資人關注以色列和伊朗衝突

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元重新成為避風港，自上周四以來兌日圓和瑞士法郎的匯率均上漲了約1%。路透
美元重新成為避風港，自上周四以來兌日圓和瑞士法郎的匯率均上漲了約1%。路透

在聯準會（Fed）維持利率不變之後，美元兌大多數主要貨幣周三走高，兌日圓仍然走弱，因為經濟不確定性和關稅問題繼續給美元前景蒙上陰影。

Fed仍預測今年將降息50個基點，但放緩了未來降息的步伐，擔心美國總統川普關稅會刺激通膨。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）小漲0.1%至98.905。日圓兌美元也升值0.1%至145.13。

Fed主席鮑爾表示，官員們預料未來幾個月會有相當程度的通膨。

Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示，「顯然他仍然相當鷹派」， 「在伊朗事件發生之前，市場期待Fed略微轉向偏鴿」。

Fed決策既定，市場如今更關注以色列和伊朗之間的戰況，這刺激了投資人搶占避風港。以色列在過去六天裡轟炸了宿敵伊朗，以阻止伊朗發展核武，並聲稱伊朗需要更換政府。

據路透報導，美國軍方也在加強在中東布局，這引發了美國干預的猜測，投資人擔心美國的干預會擴大這個擁有重要能源資源、供應鏈和基礎設施的地區的衝突。

伊朗最高領袖哈米尼周三拒絕了川普無條件投降的要求，美國總統表示他的耐心已經耗盡，但沒有透露下一步行動的線索。

美元重新成為避風港，自上周四以來兌日圓和瑞士法郎的匯率均上漲了約1%。

美國市場周四因聯邦假日休市。

英鎊貶值 0.1% 至 1.3411 美元，在英國央行決議公布前，英鎊受到了數據的提振，英國國家統計局周三公布，5月消費者物價年增率為3.4%，符合預測。

美國 伊朗 Fed

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