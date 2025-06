稱聯準會主席鮑爾討厭他 川普：明年不會重新任命

美國聯準會(Fed)最新利率決策即將出爐,美國總統川普18日在公布前夕再度抨擊聯準會主席鮑爾(Jerome Powell),稱他「愚蠢」,質疑聯準會可能不會降息,認為鮑爾討厭他;川普也說,等到鮑爾明年任期結束,他不會重新任命他。

川普日前表示,他給鮑爾的外號叫「慢郎中」(too late),指歐洲中央銀行(European Central Bank)已經降息10次,美國一次都沒有調整過。

川普表示,美國如果降息明明可以省那麼多錢,卻因為一個「傻瓜」不願意這麼做;川普表示,如果美國面臨通膨,他不介意聯準會升息,但現在通膨下降,稱「我可能要做出行動」(I may have to force something)。

川普18日再度批評鮑爾愚蠢,指高利率讓美國增加上千億美元的金融成本,並表示,他理解鮑爾擔心通膨,但川普不認為會有任何通膨;川普表示,鮑爾不願意降息,並批評他不是聰明人;川普說,他不認為鮑爾很政治,但認為鮑爾討厭他。

川普也開玩笑地說,他應該認命自己擔任聯準會主席,認為他會做得比聯準會的現任官員更好。