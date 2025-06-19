稱聯準會主席鮑爾討厭他 川普：明年不會重新任命

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國聯準會（Fed）最新利率決策即將出爐，美國總統川普18日在公布前夕再度抨擊聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），稱他「愚蠢」，質疑聯準會可能不會降息，認為鮑爾討厭他；川普也說，等到鮑爾明年任期結束，他不會重新任命他。

川普日前表示，他給鮑爾的外號叫「慢郎中」（too late），指歐洲中央銀行（European Central Bank）已經降息10次，美國一次都沒有調整過。

川普表示，美國如果降息明明可以省那麼多錢，卻因為一個「傻瓜」不願意這麼做；川普表示，如果美國面臨通膨，他不介意聯準會升息，但現在通膨下降，稱「我可能要做出行動」（I may have to force something）。

川普18日再度批評鮑爾愚蠢，指高利率讓美國增加上千億美元的金融成本，並表示，他理解鮑爾擔心通膨，但川普不認為會有任何通膨；川普表示，鮑爾不願意降息，並批評他不是聰明人；川普說，他不認為鮑爾很政治，但認為鮑爾討厭他。

川普也開玩笑地說，他應該認命自己擔任聯準會主席，認為他會做得比聯準會的現任官員更好。

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