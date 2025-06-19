聽新聞
0:00 / 0:00

美參院高票通過！川普穩定幣法案拿下重大進展

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
美國參議院通過穩定幣法案，代表加密貨幣產業取得重大勝利。路透
美國參議院通過穩定幣法案，代表加密貨幣產業取得重大勝利。路透

美國聯邦參議院十七日通過總統川普支持的穩定幣法案，已送交眾議院審議，接下來將正式為這種價格緊釘美元的加密貨幣，設立監管規則，並為民間企業發行經當局批准的數位美元鋪路，可謂加密貨幣產業與川普的重大勝利。

參院十七日晚間以六十八票贊成、卅票反對，通過穩定幣法案「為美國穩定幣引導並建立國家創新法案」（簡稱GENIUS Act，即「天才法案」），已送交眾院。

眾院也在推動自家版本、簡稱為「穩定法案」（STABLE Act）的穩定幣法案，須決定要採納參院版，還是協商達成妥協方案。參院版和眾院版的主要差異為監管機構，參院版將監管職權集中在財政部，眾院版分散到聯準會與貨幣監理局（ＯＣＣ）等機關。

眾院通過參院版法案，理應是最容易的方式，且共和黨在眾院的席次優勢更大，華府認為眾院通過的可能性更高，只是可能還需要時間。川普已表示，希望能在國會八月夏季休會前簽署這項穩定幣法案。

參院通過穩定幣法案不只象徵這項技術的轉捩點，更反映背後的政治影響力增強。參院版穩定幣法案為穩定幣產業設置護欄措施，包括所有穩定幣都要有準備金支持、每月稽核機制、以及反洗錢的法遵措施，並且禁止會孳息的穩定幣、禁止行政官員與國會議員發行穩定幣，但也為銀行、金融科技業者以及零售商推出自有穩定幣，開啟大門，從而模糊長期以來金融與一般企業之間的界線。

穩定幣法案是加密貨幣產業多年來推動建立有利監管環境方面，最具成效的成果。在美國去年總統大選中，加密資產重量級人士組建美國史上資金最充沛的企業政治行動聯盟，也已為明年期中選舉擬定類似計畫。一些零售商也支持該法案，認為在處理交易時，穩定幣比信用卡、支票等更便宜快速。

穩定幣已成加密幣市場重要一環，根據德意志銀行的資料，截至五月穩定幣市值已達二四六○億美元，遠高於二○二○年的二百億美元。隨著穩定幣逐漸崛起，監管機關也日益關切這個產業，試圖為穩定幣訂立法規。

穩定幣本身就已是有利可圖的業務，穩定幣泰達幣發行商Tether光靠準備金利息就賺進數十億美元。

貨幣 聯準會 美國 穩定幣 眾議院 洗錢 泰達幣 川普 共和黨

延伸閱讀

川普稱伊朗想到白宮會談 伊朗駐聯合國代表團回應了

不甩川普喊話！哈米尼誓言「伊朗不會投降」 警告美軍介入後果

抵禦川普關稅重塑加密供應鏈 大陸礦機三巨頭齊赴美設廠

以伊開戰！川普要伊朗無條件投降 北京暗喻美國應緩和局勢

相關新聞

ICE大規模行動燒錢 預算下月恐將用罄

AXIOS新聞網站16日報導，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，...

稱聯準會主席鮑爾討厭他 川普：明年不會重新任命

美國聯準會（Fed）最新利率決策即將出爐，美國總統川普18日在公布前夕再度抨擊聯準會主席鮑爾（Jerome Powell...

美參院高票通過！川普穩定幣法案拿下重大進展

美國聯邦參議院十七日通過總統川普支持的穩定幣法案，已送交眾議院審議，接下來將正式為這種價格緊釘美元的加密貨幣，設立監管規...

川普三度續命 TikTok禁令再延90天

面對前次限令期滿，美國白宮於當地時間十七日宣布，總統川普將第三度延長TikTok「不賣就禁」期限，給予TikTok及大陸...

美國經濟雙利空！初領失業金人數難降 新屋開工墜五年新低

美國上周首次請領失業救濟金人數小幅下滑，但仍在八個月最高水準附近徘徊，顯示勞動市場動能進一步減弱。美國5月新住宅開工數則...

協助移民槓上ICE探員 紐約市長參選人藍德遭上銬帶走

紐約市長參選人藍德今天護送移民從曼哈頓下城聯邦移民法庭離開時遭到美國移民暨海關執法局（ICE）探員上銬拘留，藍德隨後在紐約州長侯可介入下獲釋，並未遭到起訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。