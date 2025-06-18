川普曝伊朗要親自來白宮談 美股短線拉升 油價跌

以色列和伊朗情勢持續緊張，美國是否會介入這場衝突，備受關注。美國總統川普18日拒絕透露美國是否計劃攻擊伊朗，但表示伊朗已主動聯繫美國並提議造訪白宮，美國股市漲幅應聲擴大。

川普在白宮向記者表示，德黑蘭當局已就協商可能性與美國接洽，甚至提議在白宮舉行會議來解決問題，但他也淡化談判將帶來成效的可能性。川普說：「現在談判太晚了，目前情勢和一周前大不相同。」

另一方面，被問到美國是否即將攻擊伊朗核設施時，川普未直接回答會或不會。川普說：「我可能這麼做，也可能不會。我的意思是，沒人知道我會做什麼。」

川普發言後美股三大指數18日早盤漲幅擴大，標普500指數最多漲0.6%至6,018.25點，道瓊工業指數漲294.27點或0.7%至42,510.07點，那斯達克綜合指數也漲0.7%左右；國際油價走跌，倫敦布蘭特原油期貨價格一度跌2.7%。