美國觀眾串流觀看時間 首度超越電視

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

最新調查顯示，美國觀眾透過電視觀看串流平台內容的時間，已超越傳統無線與有線電視總和，為史上首見，象徵媒體消費習慣的大轉變，而儘管未來排名仍會波動，串流終將成為電視收視主流。

根據尼爾森The Gauge每月收視報告，5月串流占整體電視收視的44.8%，創單月歷史新高，且高於傳統無線電視的20.1%與有線電視24.1%的合併占比。而自尼爾森2021年開始發布月報以來，串流收視大幅成長71%；反之，傳統電視收視下滑20%，有線電視則下滑39%。

YouTube上月占整體電視收視的12.5%，則居串流平台之冠，占比也連續四個月上升。YouTube早已躍居串流平台龍頭，其主體平台2021年來收視比率成長120%。

尼爾森數據也顯示，Netflix過去四年電視收視成長27%，並在此期間一直是整體電視收視中，最主要的付費訂閱平台，已明確站穩付費訂閱服務霸主地位。

尼爾森產品策略資深副總傅勒表示，串流收視快速成長的主因有三：業者推出免費但有廣告的串流電視平台（FAST），其次是YouTube崛起，第三則是傳統媒體公司調整策略，轉向以串流為核心的觀眾群。

尼爾森預測，從長期趨勢來看，串流終將穩定成為電視收視最大來源。

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