川普勝利 穩定幣法案過關

美國聯邦參議院17日通過總統川普支持的穩定幣法案，已送交眾議院審議，接下來將正式為這種價格緊釘美元的加密貨幣，設立監管規則，並為民間企業發行經當局批准的數位美元鋪路，可謂加密貨幣產業與川普的重大勝利。

參院17日晚間以68票贊成、30票反對，通過穩定幣法案「為美國穩定幣引導並建立國家創新法案」（簡稱GENIUS Act，即「天才法案」），已送交眾院審議。

眾院也在推動自家版本、簡稱為「穩定法案」（STABLE Act）的穩定幣法案，須決定要採納參院版，還是協商達成妥協方案。參院版和眾院版的主要差異為監管機構，參院版將監管職權集中在財政部，眾院版分散到聯準會（Fed）與貨幣監理局（OCC）等機關。

眾院通過參院版法案，理應是最容易的方式，且共和黨在眾院的席次優勢更大，華府認為眾院通過的可能性更高，只是可能還需要時間。川普已表示，希望能在國會8月夏季休會前簽署這項穩定幣法案。

參院通過穩定幣法案不只象徵這項技術的轉捩點，更反映背後的政治影響力增強。參院版穩定幣法案為穩定幣產業設置護欄措施，包括所有穩定幣都要有準備金支持、每月稽核機制、以及反洗錢的法遵措施，並且禁止會孳息的穩定幣、禁止行政官員與國會議員發行穩定幣，但也為銀行、金融科技業者以及零售商推出自有穩定幣，開啟大門，從而模糊長期以來金融與一般企業之間的界線。

穩定幣法案是加密貨幣產業多年來推動建立有利監管環境方面，最具成效的成果。在美國去年總統大選中，加密資產重量級人士組建美國史上資金最充沛的企業政治行動聯盟，也已為明年期中選舉擬定類似計畫。

一些零售商也支持該法案，認為在處理交易時，穩定幣比信用卡、支票等傳統銀行支付方式更便宜且更快速。

穩定幣已成為加密幣市場重要一環，根據德意志銀行的資料，截至5月穩定幣市值已達2,460億美元，遠高於2020年的200億美元。隨著穩定幣逐漸崛起，監管機關也日益關切這個產業，試圖為穩定幣訂立法規。

穩定幣本身就已是有利可圖的業務，穩定幣泰達幣（USDT）發行商Tether光靠準備金利息就賺進數十億美元。