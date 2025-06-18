美國經濟雙利空！初領失業金人數難降 新屋開工墜五年新低

美國上周首次請領失業救濟金人數小幅下滑，但仍在八個月最高水準附近徘徊，顯示勞動市場動能進一步減弱。美國5月新住宅開工數則降至五年低點，反映待售房屋庫存高漲與高房貸利率削弱開工動機的影響。

美國勞工部18日公布，6月14日當周首次請領失業救濟金人數減少5,000人至24.5萬人，符合經濟學家預估，6月7日止當周持續請領失業救濟金人數也微幅下滑至195萬人。由於19日適逢美國六月節假日，美國勞工部提前一天公布這份報告。

另據同日出爐的官方數據，美國上月新屋開工數下滑9.8%至年率126萬戶，低於經濟學家預估的135萬戶，是2020年5月以來最低。