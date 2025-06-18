協助移民槓上ICE探員 紐約市長參選人藍德遭上銬帶走

紐約市長參選人藍德今天護送移民從曼哈頓下城聯邦移民法庭離開時遭到美國移民暨海關執法局（ICE）探員上銬拘留，藍德隨後在紐約州長侯可介入下獲釋，並未遭到起訴。

法新社報導，藍德（Brad Lander）試圖協助一些在美國總統川普掃蕩無證移民行動下面臨驅逐威脅的移民。

根據目擊者和美國媒體拍攝畫面，紐約市主計長兼市長參選人藍德身穿西裝打著領帶，在曼哈頓下城聯邦移民法庭遭到美國移民暨海關執法局探員強行壓制並上銬。

藍德對部分戴著外科口罩的探員說：「我沒有妨礙執法，我就站在這走廊上。我只是想看看你們有沒有司法搜查令。」

「你們無權逮捕只是要求出示司法搜查令的美國公民。」

負責監督ICE的美國國土安全部（Department ofHomeland Security）在社群媒體平台X上發文支持ICE的行動，並說藍德因「襲擊執法人員及妨礙聯邦官員執行職務」而被逮捕。

國土安全部還說：「謀求更高職位的政治人物為了博取關注而危及執法人員安全，這是錯誤的。沒有人可以凌駕於法律之上，如果你對執法人員動手，你就必須承擔後果。」

民主黨籍紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）稱這些探員的行動是「令人震驚的權力濫用」。

她在社群媒體平台X上說：「沒有人應該在法院面臨恐懼和威脅，現任聯邦政府持續肆意打壓紐約市民的做法，讓我們的社區變得更不安全。」

在最近幾週，ICE探員已加強在移民出庭後立即予以逮捕的行動。

川普自今年1月重返執政以來，一直試圖加強對無證移民的掃蕩與驅逐。