川普踢鐵板！聯邦法官下令恢復核發「X」跨性別護照

美國聯邦法官今天下令川普政府恢復對性別標註為「X」的跨性別美國人簽發護照。美國國務院在2021年拜登總統任內首次簽發跨性別護照，但川普重返白宮後終止這項政策。

法新社報導，川普今年1月發布行政命令後，國務院表示，只承認男性和女性這兩性，終結了承認第3性（美國護照上以「X」標示）的官方政策。

今年4月，波士頓聯邦地區法官科比克（Julia Kobick）發布針對該政策的臨時禁制令，但該裁決僅適用於6名就該護照政策提告政府的跨性別者和非二元性別者。

美國國務院對臨時禁制令提出申訴。

科比克今天在裁決中，將臨時禁制令適用範圍擴大到所有受該政策變化影響的跨性別者和非二元性別者，並下令國務院在等待案件實質判決或上級法院裁決之前，恢復簽發這類護照。

2021年10月拜登總統任內國務院首次簽發此類護照，護照上的X性別標記專門用於非二元性別者、雙性人和非常規性別者。