快訊

強敵Switch 2來勢洶洶 Sony執行長沒在怕：頂級體驗非PS5不可

NBA／魔獸與吹耳哥BIG3幹架懲處出爐！2人因「太菜」逃禁賽

川普要伊朗無條件投降 卻造成MAGA內部分歧矛盾？

洛杉磯移民風聲鶴唳 商家稱宛如鬼城比疫情時糟

中央社／ 洛杉磯17日綜合外電報導

美國加州洛杉磯市長巴斯今天解除宵禁，受抗議活動影響的洛杉磯似乎恢復平靜。有商家表示，總統川普政府掃蕩行動使得移民社區風聲鶴唳，宛如鬼城，比疫情時期還糟。

美國移民暨海關執法局（ICE）本月6日在洛杉磯多處突襲執法，逮捕非法移民，引發抗議活動，期間發生暴力衝突，促使川普派遣國民兵（National Guard）和陸戰隊員進駐洛杉磯。加州州長紐松（Gavin Newsom）反對川普此舉，認為沒必要且不合法。

巴斯（Karen Bass）上週宣布洛杉磯市中心部分地區實施夜間宵禁，以遏阻破壞和劫掠行為。巴斯今天解除宵禁。

路透社報導，蔬果攤老闆伊巴拉（Juan Ibarra）說，自ICE人員一個多星期前開始掃蕩非法移民以來，小店家生意幾乎停擺，顧客都躲在家裡，餐廳員工也不敢去市場取貨。

他所說的市場是位於洛杉磯市中心的大型新鮮農產品市場，這裡是西語裔餐廳老闆、街頭小販和塔可（Taco）餐車老闆等每天採購食材的地方。市場內約300名非法待在美國的勞工大多已不再出現。

伊巴拉說：「這裡幾乎變成一座鬼城，感覺就像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期。大家都很害怕。我們像這樣撐不了多久，也許幾個月。」

現年32歲的伊巴拉出生於美國，為美國公民，父母是墨西哥人。他並非唯一一個見到川普打擊非法移民行動摧毀他小生意的人。

62歲的墨西哥餐廳老闆希梅內斯（Pedro Jimenez）表示，他的餐廳上週末傍晚5時就關門，而不是晚上9時，因為沒人光顧。

他說：「這真的害到所有人的生意。很糟糕，比COVID-19疫情時還糟。」

美國公民 移民 洛杉磯

延伸閱讀

中東局勢的不安：川普要求伊朗無條件投降，以色列對伊朗的進逼可能適得其反？

與川普不同調 馬克宏反對攻打伊朗憂引發區域動盪

拚得過iPhone？川普手機開賣引爆話題 鄉民酸：美國黑熊再現

川普將再簽行政命令 3度讓TikTok在美繼續營運

相關新聞

川普將再簽行政命令 3度讓TikTok在美繼續營運

白宮今天表示，美國總統川普本週將再寬限90天，讓TikTok尋找非中國買家，這是他第3度延後對這款廣受歡迎應用程式（Ap...

ICE大規模行動燒錢 預算下月恐將用罄

AXIOS新聞網站16日報導，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，...

擺脫不了中國製？ 專家點出川普集團499美元手機的貓膩

美國總統川普擁有的川普集團16日宣布將推出一款主打金色設計、售價為499美元的「T1」智慧手機，宣稱由美國製造，但專家表...

美參院通過穩定幣法案 川普和加密產業取得一大勝利

美國參議院通過了總統川普支持的穩定幣法案，為與美元掛鉤的加密貨幣設立監管規則，這代表加密貨幣產業與川普取得重大勝利。

鼎泰豐稱霸美國餐飲業 美媒：單店年均收8億元

美國媒體報導，台灣的鼎泰豐在全美16家分店，平均單店年營收2740萬美元（約新台幣8億元），登上美國連鎖餐飲業第1名

Fed決策倒數 點狀圖、通膨、縮表在內四重點一次看

聯準會（Fed）台北時間明天（周四）凌晨宣布決策，儘管降息機率極低，但仍可能釋出足以左右市場的重要訊號。觀察重點包括：F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。