擺脫不了中國製？ 專家點出川普集團499美元手機的貓膩

美國總統川普擁有的川普集團16日宣布將推出一款主打金色設計、售價為499美元的「T1」智慧手機，宣稱由美國製造，但專家表示，這款手機可能擺脫不了中國製造。

財經網站CNBC網站報導，市場研究機構IDC副總裁赫羅尼莫表示：「這支手機絕不可能從頭開始在美國設計，也絕不可能在美國組裝或完全製造。」「這完全不可能。」

赫羅尼莫表示，這支手機很可能是由中國的原廠委託設計代工（ODM）所生產。這類公司會依據另一家公司的規格來設計與製造產品。

另一家市場研究機構Counterpoint Research的分析師普雷斯米基在另一份報告中也指出：「儘管號稱是一支美國製造的手機，它可能最初是由中國ODM生產。」該公司研究主管菲爾德哈克補充說：「美國現在沒有已經就緒的製造能力。」

CNBC分析，就算手機的部分生產能在美國進行，但各項零組件也會來自不同國家，川普集團推出的T1手機也不例外。雖然沒有公布具體零件，但其規格已給出暗示。

T1配備6.8吋AMOLED顯示器，這類螢幕主要由南韓三星生產，南韓LG和中國的京東方也有供應。

T1的定價僅為499美元，相較下，蘋果高階款iPhone 16 Pro Max 配備6.9吋顯示器，售價為1,199美元起。這意味著T1手機可能採用來自台灣聯發科的處理器，處理器是在台灣製造。若採用高通（Qualcomm）晶片，那也可能是在台灣生產的晶片。

這支手機號稱搭載5,000萬畫素相機，這需要感測器晶片。這領域由日本企業Sony主導，在中國等地也有一些較小的製造商。

記憶體則是可能採用美國技術的部份，即美光的產品，而且可望在美國製造。不過，三星等其他業者也可能是供應商。

川普集團未立即回應 CNBC 對此分析的置評請求。