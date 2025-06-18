美FCC：中國移動未配合調查 恐面臨罰款

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，中國移動未能配合調查回覆提問，可能面臨罰款。FCC調查目的是要確定中國移動在美業務是否試圖規避美國限制措施。

路透社報導，FCC先前以國家安全疑慮為由，禁止中國移動等多家中國公司在美國提供電信服務。FCC在3月表示，正在調查中國移動、華為、中興通訊、海康威視和中國電信等9家中國企業，以查明他們是否試圖規避美國限制措施。

FCC向中國移動發出的傳票顯示，FCC自2022年11月以來一直在調查中國移動在美業務。今年2月，FCC向中國移動發出一封補充信函，要求答覆附加問題。

FCC指控中國移動存在不當行為，並表示中國移動未能應要求提供具體資訊和文件。

FCC表示：「中國移動在整個事件中的行為顯示無視FCC的權限，並可能損害FCC充分調查的能力。」FCC給予中國移動30天時間來回答諸多問題，否則將面臨罰款。

中國移動未立即回覆路透社置評要求。

FCC在2019年表示，中國移動由中國政府間接擁有和掌控，並指出北京的影響和控制極有可能導致「電腦入侵、攻擊和經濟間諜活動」。