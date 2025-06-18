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鼎泰豐稱霸美國餐飲業 美媒：單店年均收8億元

中央社／ 洛杉磯17日專電
圖為鼎泰豐美國東岸首間分店，位於紐約市百老匯大道及時報廣場與中央公園兩大景點中間。中央社
圖為鼎泰豐美國東岸首間分店，位於紐約市百老匯大道及時報廣場與中央公園兩大景點中間。中央社

美國媒體報導，台灣的鼎泰豐在全美16家分店，平均單店年營收2740萬美元（約新台幣8億元），登上美國連鎖餐飲業第1名。

美國「餐飲商業」（Restaurant Business）網站報導「這家賣小籠包的餐廳，擁有全美連鎖業者最高的單店營收，幾乎是第2名的兩倍」。

「餐飲商業」分析市場研究機構Technomic提出的「前500大連鎖餐廳」數據，指出鼎泰豐去年在美國的平均單店營收達2740萬美元，是第2名高級牛排館Mastro's的兩倍。

報導介紹鼎泰豐1958年創立於台灣，最初是一家販售食用油的小商家，後來轉型為麵食館，2000年進軍美國市場，如今在全球13個國家有180家分店，由創辦人家族經營。

鼎泰豐的美國分店一家年營收達新台幣8億元，「餐飲商業」分析，要達到這樣的營收規模，通常具備3大條件：空間夠大、客單價夠高、人流夠多。

報導指出，鼎泰豐在美國分店面積從157坪到702坪，最大分店在紐約曼哈頓。每位顧客平均消費約45美元（約新台幣1339元）。至於人流，美國鼎泰豐幾乎都需要排隊，或提前預約才吃得到。

財經網站Morning Brew報導，儘管美國休閒餐飲業去年整體表現平淡，但鼎泰豐在內，包括KPOT韓式烤肉、Kyuramen拉麵、藏壽司（Kura Sushi）等亞洲連鎖餐廳的銷售額卻成長7.6%。

鼎泰豐 餐廳 美國

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