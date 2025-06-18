對手若開戰 美陸戰隊：恐攻擊美國本土基地
美國陸戰隊主責軍事設施及後勤的副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）17日表示，如果美國與對手發生衝突，第一擊將鎖定美軍的基礎設施，甚至認為對手早已用網路攻擊做出第一擊。
美國聯邦參議院撥款委員會的「軍事設施、退伍軍人事務及相關機構小組」17日舉行年度預算聽證會，斯卡倫卡指出，如果美國與對手發生衝突，美軍基地不再是行政駐守的避難所，並認為一旦美國與對手開戰，將鎖定美國的基礎設施。
斯卡倫卡也認為，就算是在美國本土的設施也無法免於攻擊。
斯卡倫卡也表示，他可以說敵人已經用網路攻擊、無人機系統入侵，以及顛覆和破壞的形式送出第一擊。
斯卡倫卡說，美國在面對對手，不僅要從基地和設施出發作戰，在不同的情況下，還必須為它們而戰。
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