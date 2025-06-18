中東緊張 油價單日飆漲逾4%後今天續揚 金價持平

國際油價升至近五個月高點，兩大原油期貨周二（17日）大漲超過4%，西德州中級原油期貨（WTI）今天盤初繼續上漲。因為美國總統川普的表態加劇了美國可能加入以色列對伊朗襲擊行動的猜測，令市場持續擔憂中東地區原油供應可能受阻。金價呈現拉鋸走勢，投資人密切追蹤中東局勢升級的風險，同時消化美國疲弱的經濟數據。

油價飆漲逾4%

西德州原油7月期貨今天盤中上漲0.7%，報每桶75.38美元，延續17日收盤大漲4.3%的氣勢，價格攀升至1月以來最高。

布蘭特原油8月期貨周二收盤上漲8月布倫特原油上漲3.22美元，漲幅達4.4%，報每桶76.45美元。

SlateStone Wealth的Kenny Polcari表示：「目前市場情緒仍將保持緊繃，直到中東地區局勢降溫為止。」

油價稍早在漲跌之間波動，但稍後市場開始擔心美國可能即將加入以色列對伊朗襲擊行動。知情人士透露，川普周二在華盛頓與國家安全團隊會晤，討論不斷升級的中東衝突。川普在戰情室會議前在社群媒體發文要求伊朗「無條件投降」，還威脅可能對伊朗最高領袖哈米尼發動襲擊。

投資人持續擔憂中東地區原油供應可能受阻。伊朗的原油出口基礎設施尚未受到影響，衝突帶來的影響主要限於航運領域。市場關注焦點仍是伊朗是否會試圖阻斷途經荷莫茲海峽的原油運輸。

金價呈現拉鋸

現貨金價今天盤初持平於每英兩3,386美元，17日收盤小漲0.09%。

黃金上周上漲近4%。但自那以來幾無上漲，儘管以色列和伊朗仍在相互發動攻擊。

花旗表示，隨著黃金創紀錄的漲勢失去動力，預期未來幾季金價將回落至每英兩3,000美元以下，這代表著大宗商品市場最引人注目的漲勢之一宣告結束。

白銀現貨上漲2.2%，報每英兩37.1079美元。