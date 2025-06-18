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FBI解密 指中共涉製大量假文件介入美總統大選

中央社／ 華盛頓17日專電
美國聯邦調查局局長巴特爾。 美聯社
美國聯邦調查局局長巴特爾。 美聯社

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）昨天晚間向國會提交報告，指中共涉嫌大量製造假美國駕照運入美國，可能藉此申請假郵寄選票以操縱2020年總統大選。

跟據巴特爾於個人社群媒體附上的美媒「就是新聞」（Just the News，暫譯）報導，這份情報報告於2020年8月釋出，但當時未獲查證或全面調查。在時任FBI局長瑞伊（Chris Wray）向國會作證、稱2020年大選前未發現任何外國干預行為後，報告便被撤回。

美國聯邦參議院司法委員會主席葛拉斯里（ChuckGrassley）當時首先對FBI的做法提出疑慮，認為這些情報含偽造駕照的證據，卻未經過全面驗證就被駁回。

巴特爾昨天晚間推文說，FBI已找回前述情報報告，內容詳述中共干預選舉等令人震驚的指控，「我已立即解密資料，並將文件移交給葛拉斯里主席進一步審查」。

巴特爾另透過聲明向「就是新聞」表示，具體來說，文件內的指控包括中共計劃製造假駕照並運往美國，目的是為了幫助製造假郵寄選票。這些指控雖然有根據，卻被突然撤回，且從未向大眾公開。

看過這些文件的官員告訴「就是新聞」，FBI當時有一名相對較新的線人，在2020年夏季提供情報，指出中國政府正在製造並出口假美國駕照，目的是為旅美的中國居民建立選民身分，以便他們可以使用假郵寄選票進行投票。

官員們表示，情報來源稱這項陰謀的目的是讓民主黨候選人拜登（Joe Biden）得利。這份情報報告在幾週內就被撤回，相關指控因此從未獲得充分調查，理由是需要再次與這名線人面談。

但事實上，官員指出，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）在情報發布前後截獲了近2萬份假駕照，可能印證了報告指控。

多年來，中國情報人員持續試圖影響美國大選，於網路上發送大量訊息，內容未必偏袒政治光譜中某一方，而是鎖定社會中高度敏感的裂痕。

美國社群媒體帳戶分析公司Graphika研究顯示，去年11月5日美國總統大選前，一項中國社群媒體影響力行動冒充美國選民，誹謗美國政治人物，並推送造成分裂的資訊。

Graphika舉例，中國影響力行動冒充成美國反戰人士，使用X上多個帳號創造迷因，將時任共和黨總統候選人川普（Donald Trump）貼上「騙子」標籤，顯示他穿著橘色囚服稱拜登是「懦夫」。

駕照 美國大選 社群媒體

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